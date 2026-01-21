Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 8:53 AM IST

    മനുഷ്യവിഭവശേഷി ഉറവ വറ്റാത്ത അമൂല്യ സമ്പത്ത് -നജീബ് കാന്തപുരം

    മനുഷ്യവിഭവശേഷി ഉറവ വറ്റാത്ത അമൂല്യ സമ്പത്ത് -നജീബ് കാന്തപുരം
    ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഖ​ത്ത​ർ റീ​ജ്യ​ൻ 20ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ന​വ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ എ​ത്ര പു​രോ​ഗ​തി​പ്രാ​പി​ച്ചാ​ലും മ​നു​ഷ്യ വി​ഭ​വ ശേ​ഷി​യു​ടെ മൂ​ല്യം കു​റ​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ. ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഖ​ത്ത​ർ റീ​ജ​ന്റെ 20ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കാ​ർ​ഷി​ക വി​പ്ല​വ​വും വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വി​പ്ല​വ​വും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ വി​പ്ല​വ​വും ന​ട​ന്നി​ട്ടും മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​ക്ക് ഏ​ൽ​ക്കാ​ത്ത മൂ​ല്യ​ച്യു​തി ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തെ എ.​ഐ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യി​ല്ല.

    സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി, മ​നു​ഷ്യ​ത്വം, സ​ഹ​താ​പം തു​ട​ങ്ങി മാ​നു​ഷി​ക വൈ​കാ​രി​ക ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വം ത​ന്നെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വ​ന്നാ​ൽ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജോ​ലി അ​വ​സ​രം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് വി​ദ്യാ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പു​തി​യ ലോ​ക​ത്തെ പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ച​ക്ഷ​ണ​രും മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി അ​വ സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നി​ലെ ഔ​സ​ജ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഖ​ത്ത​ർ റീ​ജ്യ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ പി.​ടി. ഹാ​രി​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​റാ​ജ് ഇ​രി​ട്ടി, ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ഷ​ബീ​ർ വെ​ള്ളാ​ട​ത്ത്, സി.​ഒ.​ഒ അ​മീ​ർ ഷാ​ജി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സി.​ഇ.​ഒ സ​ഫീ​റു​സ​ലാം, സി.​എ​ഫ്.​ഒ ഫാ​ഇ​സ് എ​ള​യോ​ട​ൻ, ഡോ. ​റ​സീ​ൽ മൊ​യ്തീ​ൻ, ആ​ശി​ഖ് ബേ​പ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മൊ​യ്ദീ​ൻ ഷാ, ​ഹാ​ഫി​സ് ഷ​ബീ​ർ, റ​ഷീ​ഖ് ബ​ക്ക​ർ, എ.​എ​സ്. അ​മീ​നു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഫ​ഹ്സി​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ, സി​ജി​ല കെ. ​സൈ​ദു, സു​ആ​ദ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

