Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 1:18 PM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വ​സ്തു ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്; താ​മ​സ-​പാ​ർ​പ്പി​ട ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ 114 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വ​സ്തു ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്; താ​മ​സ-​പാ​ർ​പ്പി​ട ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ 114 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന
    ദോ​ഹ: അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ, വി​ല്ല​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ഖ​ത്ത​റി​ലെ താ​മ​സ വ​സ്തു ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് നൂ​റു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലെ വ​ർ​ധ​ന.

    ആ​ഗോ​ള റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റാ​യ നൈ​റ്റ് ഫ്രാ​ങ്കി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു പ്ര​കാ​രം, ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ താ​മ​സ-​പാ​ർ​പ്പി​ട ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ 114 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 923 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള 1844 വ​സ്തു ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ദോ​ഹ, അ​ൽ ദാ​യി​ൻ, അ​ൽ വ​ക്റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​നി​മ​യം ന​ട​ന്ന​ത്. ദോ​ഹ​യി​ൽ മാ​ത്രം 3.85 ബി​ല്യ​ൺ ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന്റെ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ന്നു. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 126 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ൽ ദാ​യി​നി​ൽ 164 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ക്റ​യി​ൽ 127 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ​സ്തു മൂ​ല്യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ന് 13270 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണു​ള്ള​ത്.

    അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 3.5 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. ശ​രാ​ശ​രി 13,270 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ന്റെ മൂ​ല്യം. ലു​സൈ​ൽ വാ​ട്ട​ർ ഫ്ര​ണ്ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്ടി​ലെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വി​ല​യേ​റി​യ​ത്. ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ന് 15,131 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ. പേ​ൾ ഐ​ല​ന്റി​ലെ വി​വ ബ​ഹ്റി​യ​യി​ൽ ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ന് 14,987 റി​യാ​ൽ മു​ട​ക്ക​ണം. പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ബീ​ച്ച് അ​ഭി​മു​ഖ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ർ​ട്ടോ അ​റേ​ബ്യ​യി​ലാ​ണ് വി​ല കു​റ​വു​ള്ള​ത്. ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ന് 11,696 റി​യാ​ൽ.

    വി​ല്ല​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പാ​ട് മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് നാ​ലു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ന് ശ​രാ​ശ​രി 6745 റി​യാ​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ വി​ല. റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 85 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. ആ​കെ ന​ട​ന്ന​ത് 2.16 ബി​ല്യ​ൺ ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള 598 ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്. അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ മൂ​ല്യം വ​ർ​ധി​ച്ച​തും ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ കൂ​ടി​യ​തും രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി നൈ​റ്റ് ഫ്രാ​ങ്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

