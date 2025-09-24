Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    ഹു​വാ​യ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് കൊ​ളാ​ബ​റേ​ഷ​ൻ

    ‘ഗ്ലോ​ബ​ൽ ബെ​സ്റ്റ് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ൻ പാ​ർ​ട്ണ​ർ' പു​ര​സ്കാ​രം ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്
    ഹു​വാ​യ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് കൊ​ളാ​ബ​റേ​ഷ​ൻ
    ഹു​വാ​യ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് കൊ​ളാ​ബ​റേ​ഷ​ൻ 'ഗ്ലോ​ബ​ൽ ബെ​സ്റ്റ്

    ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ൻ പാ​ർ​ട്ണ​ർ' പു​ര​സ്കാ​രം ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്​

    സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഹു​വാ​യ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് കൊ​ളാ​ബ​റേ​ഷ​ന്റെ 'ഗ്ലോ​ബ​ൽ ബെ​സ്റ്റ് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ൻ പാ​ർ​ട്ണ​ർ' അ​വാ​ർ​ഡ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ടെ​ക്നോ​ള​ജി വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്. ചൈ​ന​യി​ലെ ഷാ​ങ്ഹാ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 'ഹു​വാ​യ് ക​ണ​ക്ട് 2025' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലു​ട​നീ​ളം ഹു​വാ​യ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് കൊ​ളാ​ബ​റേ​ഷ​ൻ സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡ്.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ല​വ​ന്മാ​രെ​യും ബി​സി​ന​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ളെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഹു​വാ​യ് ക​ണ​ക്ട് ആ​ഗോ​ള കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ത്തെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും പു​തി​യ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ന​ട​ന്നു. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ഹു​വാ​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ണ​ർ​മാ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് -വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹു​വാ​യി​യു​ടെ ഐ​ഡി​യ ഹ​ബ്, മ​റ്റ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് കൊ​ളാ​ബ​റേ​ഷ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. ഹു​വാ​യ് ഐ​ഡി​യ ഹ​ബ് ഒ​രു നൂ​ത​ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കൊ​ളാ​ബ​റേ​ഷ​ൻ സൊ​ല്യൂ​ഷ​നും പു​തി​യ​കാ​ല​ത്ത് സ്മാ​ർ​ട്ട് ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ​ഹാ​യി​യു​മാ​ണെ​ന്ന് ​ഹു​വാ​യ് ക​ണ​ക്ട് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ് സീ​നി​യ​ർ ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ൻ.​കെ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡ് ഹു​വാ​യി​യു​മാ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഹു​വാ​യ്, ഹോ​ണ​ർ, ഷി​യോ​മി, വി​വോ തു​ട​ങ്ങി​യ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ക്സ് ക്ല്യൂ​സി​വ് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ്.

