    5 Nov 2025 7:17 AM IST
    5 Nov 2025 7:17 AM IST

    ​ഹോ​ണ​ർ X9d 5G സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഗ​റാ​ഫ ഷോ​റൂ​മി​ൽ ഹോ​ണ​ർ X9d 5G യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക

    ലോ​ഞ്ചി​ങ് ന​ട​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഹോ​ണ​റി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ണാ​യ ഹോ​ണ​ർ X9d 5G യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഞ്ച്, ട്രേ​ഡ്ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ റീ​ട്ട​യി​ല​ർ​മാ​രാ​യ ലു​ലു​വി​ന്റെ ഗ​റാ​ഫ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഹോ​ണ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ഹെ​ഡ് ഗാ​വോ ഡ​ങ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ ബ​യി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷി​യാ​സ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ബ​ഷീ​ർ, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശി​ഹാ​ബ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് ചെ​ങ്ജു​ൻ​സോ​ങ്, ഹോ​ണ​ർ സെ​യി​ൽ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹാ​നി​ഷ് ഹം​സ, ട്രേ​ഡ്ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ് ബ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജ​ർ നി​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഡി​സൈ​നി​ലും നി​ർ​മി​ച്ച ഹോ​ണ​ർ X9d 5G അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ബാ​റ്റ​റി​യും ദൈ​നം​ദി​ന ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന​തും ഹോ​ണ​ർ X9d -ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ മോ​ഡ​ലു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഹോ​ണ​ർ X9d-യു​ടെ പ്രീ ​ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ലു​ലു നേ​ടി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഹോ​ണ​ർ X9d 5G ഇ​പ്പോ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ല്ലാ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    X