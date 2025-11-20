Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightആ​ഭ്യ​ന്ത​ര...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 1:35 PM IST

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ‘വ​ത​ൻ 2025’ പ​രി​ശീ​ല​നം

    text_fields
    bookmark_border
    പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ന​ലെ മൊ​ബൈ​ൽ സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ‘വ​ത​ൻ 2025’ പ​രി​ശീ​ല​നം
    cancel
    camera_alt

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വ​ത​ൻ 2025’

    പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യു​ള്ള ‘വ​ത​ൻ 2025’ പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യാ​യ ലെ​ഖ്‌​വി​യ​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വ​ത​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷ, സി​വി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന​ലെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ന്ദേ​ശം അ​റ​ബി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലു​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ​ദേ​ശീ​യ ക​മാ​ൻ​ഡ് സെ​ന്റ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ, മു​ൻ​കൂ​ട്ടി നി​ശ്ച​യി​ച്ച ഡ്രി​ല്ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsQatar
    News Summary - Home Ministry's 'Wathan 2025' exercise
    Similar News
    Next Story
    X