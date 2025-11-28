Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Nov 2025 12:32 PM IST
    date_range 28 Nov 2025 12:38 PM IST

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ‘വ​ത​ൻ 2025’ പ​രി​ശീ​ല​നം സ​മാ​പി​ച്ചു

    വ​ത​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പാ​ണ് സ​മാ​പി​ച്ച​ത്
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ‘വ​ത​ൻ 2025’ പ​രി​ശീ​ല​നം സ​മാ​പി​ച്ചു
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ‘വ​ത​ൻ 2025’ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യ​പ്പോ​ൾ

    ​ദോ​ഹ: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യു​ള്ള ‘വ​ത​ൻ 2025’ പ​രി​ശീ​ല​നം സ​മാ​പി​ച്ചു. വ​ത​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പി​നാ​ണ് സ​മാ​പ​ന​മാ​യ​ത്.

    പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​പു​ല​മാ​യ സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷ, സി​വി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‌​വി​യ​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു.

    സ​ക്രീ​ത്തി​ലെ ലെ​ഖ്‌​വി​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തി​ന്റെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സ​ത്തെ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും പ​രി​ശീ​ല​ന പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ​യും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ സ​മാ​പ​ന​ത്തെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഇ​ത് വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തെ​യും സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യെ​യും എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

