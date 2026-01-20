Begin typing your search above and press return to search.
    സ​ക്കാ​ത് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം; 2025ൽ ​ചി​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് 33.5 കോ​ടി റി​യാ​ൽ

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യ ഔ​ഖാ​ഫി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ​ക്കാ​ത് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗം 2025ൽ ​വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് 33.5 കോ​ടി റി​യാ​ൽ. സ​കാ​ത് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തെ​യും സ​ക്കാ​ത് ഫ​ണ്ട് കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ​യും സു​താ​ര്യ​മാ​യും അ​ർ​ഹ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മാ​ൽ അ​ല്ലാ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ജാ​ബി​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി 17.5 കോ​ടി റി​യാ​ൽ സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. 18,000 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച വ​കു​പ്പ്, അ​ർ​ഹ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ണ് സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 4,800 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠ​ന​സ​ഹാ​യ​വും ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ൽ​കി. ഇ​തി​നാ​യി 10.2 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം ചി​ല​വ​ഴി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​യാ​സം മൂ​ലം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നം മു​ട​ങ്ങ​രു​ത് എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്കും മ​റ്റും സ​ഹാ​യ​മാ​യി 96.8 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കി. 233 പേ​ർ​ക്ക് ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യ​വും, 132 പേ​ർ​ക്ക് ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മോ​ച​ന​വും, 75 ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കി.

    കൂ​ടാ​തെ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 201 ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സ​കാ​ത്ത് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ന​ൽ​കു​ക​യും 153 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി സ​ക്കാ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​കാ​ത്ത് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ 2025ൽ 15 ​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​തും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​മാ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തും ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്നും അ​ൽ ജാ​ബി​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

