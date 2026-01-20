Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്ക...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 8:15 AM IST

    ശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഭ​യു​ടെ കാ​തോ​ലി​ക്ക അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ​ക്ക്‌ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് ഫോ​ർ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​റി​യം നാ​സ​ർ അ​ൽ ഹെ​യി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മീ​പം

    ദോ​ഹ: യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഭ​യു​ടെ ശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    ദോ​ഹ​യി​ലെ സെ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് പ​ള്ളി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി കോ​പ്റ്റി​ക്, ഇ​ത്യോ​പ്യ​ൻ, മ​റ്റ് ഓ​റി​യ​ന്റ​ൽ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​ക​ൾ, ഗ്രീ​ക്ക്, ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ, മ​റ്റു ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യു​മാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ബു​ഹ​മൂ​റി​ലെ കോ​പ്റ്റി​ക് ച​ർ​ച്ച് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​യെ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ ആ​ന​യി​ച്ചു. മാ​ലാ​ഖ​മാ​രാ​യി വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ സ​ൺ​ഡേ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ, വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ, വൈ​ദി​ക​ർ, വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു.

    വ​ർ​ണ​ക്കു​ട​ക​ൾ, തെ​ളി​യി​ച്ച മെ​ഴു​കു​തി​രി​ക​ൾ, പ​താ​ക​ക​ൾ, ബാ​ൻ​ഡ്മേ​ളം എ​ന്നി​വ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി. വി​വി​ധ ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളി​ലെ വൈ​ദി​ക​രും വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും മ​റ്റു പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളും സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ​യു​ടെ മി​ലി​ത്തി​യോ​സ് യൂ​ഹാ​നോ​ൻ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ. ​ഫെ​വി​ൻ ജോ​ൺ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ, വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രാ​ധ​നാ സ്വാ​ന്ത്ര്യ​വും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ജീ​വി​ത​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​നും അ​മീ​റി​നോ​ടു​മു​ള്ള ന​ന്ദി​യും ആ​ദ​ര​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദോ​ഹ​യി​ലെ സെ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് പ​ള്ളി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് ഫോ​ർ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​റി​യം നാ​സ​ർ അ​ൽ ഹെ​യി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഗ്രീ​ക്ക് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ്പ് അ​രി​സ്റ്റോ​വു​ലോ​സ്, കോ​പ്റ്റി​ക് സ​ഭ​യി​ലെ ഫാ. ​ബൗ​ലോ​സ് ന​സ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ, സി.​വി. റ​പ്പാ​യി, ബോ​ബി തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഫാ. ​റൊ​സാ​രി​യോ കോ​ളാ​ക്കോ, ഫാ. ​ടി.​എ​സ്. അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ, ഫാ. ​മോ​സ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സെ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് പ​ള്ളി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​പ്സ​ൺ ജേ​ക്ക​ബ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ള്ളി ട്ര​സ്റ്റി ജോ​സ​ഫ് ജോ​ർ​ജ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജീ​ൻ പോ​ൾ, പ​ള്ളി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulf
    News Summary - His Holiness Catholicos Bava Abu Mor Baselios Joseph to be welcomed in Qatar
    Similar News
    Next Story
    X