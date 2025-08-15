Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 2:51 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 2:51 PM IST

    ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല​യും ഹു​മി​ഡി​റ്റി​യും തു​ട​രും

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല​യും ഹു​മി​ഡി​റ്റി​യും തു​ട​രും
    cancel

    ദോ​ഹ: വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല​യും ഹു​മി​ഡി​റ്റി​യും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.ശ​നി​യാ​ഴ്ച ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും ഉ​യ​ർ​ന്ന തി​ര​മാ​ല​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 46 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശ​ഹാ​നി​യ (46), ജു​സൈ​ലി​യ (44), ക​രാ​ന (46), അ​ൽ​ഖോ​ർ (44), ഗു​വൈ​രി​യ (44) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newshigh temperatureshumidityQatar Newscontinue
    News Summary - High temperatures and humidity will continue.
    Similar News
    Next Story
    X