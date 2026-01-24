Begin typing your search above and press return to search.
    അ​തി​വേ​ഗ വൈ ​ഫൈ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ്: ദോ​ഹ ഒന്നാമത്

    ​ദോ​ഹ: ടൂ​റി​സ്റ്റ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​വേ​ഗ വൈ ​ഫൈ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​ക്ക് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം. മൊ​ബൈ​ൽ ഡേ​റ്റാ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ 'ഹോ​ളാ​ഫ്ലൈ' ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ ദോ​ഹ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ൽ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ന​ഗ​ര​മാ​യി ദോ​ഹ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് ഈ ​നേ​ട്ടം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഹ​ബ്ബി​ലെ ശ​രാ​ശ​രി മൊ​ബൈ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് വേ​ഗ​ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 1 ജി.​ബി​യു​ള്ള സി​റ്റി മാ​പ്പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ത്ര സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഹോ​ളാ​ഫ്ലൈ​യു​ടെ പ​ഠ​ന രീ​തി​യു​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം. ശ​രാ​ശ​രി 354.5 Mbps ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി വേ​ഗ​ത​യു​ള്ള ദോ​ഹ​യി​ൽ 1 ജി.​ബി മാ​പ്പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ വെ​റും മൂ​ന്നു സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ താ​ഴെ സ​മ​യം മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ടു​ത്ത​ത്. ദു​ബൈ, അ​ബു​ദാ​ബി തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും മ​റ്റു പ്ര​ധാ​ന ആ​ഗോ​ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്നി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് ദോ​ഹ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    ഹോ​ളാ​ഫ്ലൈ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചി​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പി​ന്നി​ലു​ള്ള ക്യൂ​ബ​യി​ലെ ഹ​വാ​ന​യി​ൽ 1 ജി​ബി മാ​പ്പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ല് മി​നി​റ്റ് സ​മ​യം എ​ടു​ത്തു. ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ​യും ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​യി​ലെ​യും ചി​ല ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് വേ​ഗ​ത വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും ഹോ​ളാ​ഫ്ലൈ പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​വേ​ഗ മാ​പ്പു​ക​ൾ, ത​ത്സ​മ​യ യാ​ത്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ഡി​യോ ഗൈ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് അ​തി​വേ​ഗ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​നം എ​ന്ന നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​ത്ത്. രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യ 5 ജി ​ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ദോ​ഹ​യെ ആ​ഗോ​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹ​ബ്ബാ​ക്കി മാ​റ്റി. ആ​ഗോ​ള കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മി​ക​വ് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

