Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 7:31 AM IST

    സുഡാനിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങ്

    തുർക്കിയയുമായി സഹകരിച്ച് 2,428 ടൺ സഹായം എത്തിച്ചു
    സുഡാനിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങ്
    ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായവുമായി സുഡാനിൽ എത്തിയ കപ്പൽ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: സു​ഡാ​നി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ. ഖ​ത്ത​റും തു​ർ​ക്കി​യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2,428 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​മാ​യി ക​പ്പ​ൽ സു​ഡാ​നി​ലെ​ത്തി. ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റും തു​ർ​ക്കി​യ ഡി​സാ​സ്റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ഹാ​യം. സു​ഡാ​നി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി​യി​ലെ അ​ബ്ദു​ല്ല റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ കാ​ഷാ​ഷി അ​ൽ മു​ഹ​ന്ന​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ​അ​വ​ശ്യ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ടെ​ന്റു​ക​ൾ, പു​ത​പ്പു​ക​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ഹാ​യം ​യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    പ്ര​ശ്ന​ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​നും ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:helpSudanVictimsqatar​
    News Summary - Help for the victims of Sudan
