Madhyamam
    Qatar > ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രും
    Posted On
    date_range 26 March 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 26 March 2026 12:39 PM IST

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രും

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രും
    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു കൂ​ടി​യ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ്ദ​വും മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ലി​പ്പ​ഴ വീ​ഴ്ച​ക്കും ശ​ക്ത​മാ​യ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും, തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ഴ്ച​പ​രി​ധി കു​റ​യ​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കണം.

    മ​ഴ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലോ മ​റ്റ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലോ തു​ട​രു​ക. കു​ട്ടി​ക​ളെ ബാ​ൽ​ക്ക​ണി​യി​ൽ നി​ന്നും വീ​ടി​ന്റെ മു​ക​ൾ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും മാ​റ്റി നി​ർ​ത്തു​ക. എ​ല്ലാ ജ​ന​ലു​ക​ളും അ​ട​ച്ചി​ടാ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ലി​പ്പ​ഴ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് കാ​ർ നി​ർ​ത്തു​ക​യും അ​തി​ന് അ​ക​ത്തു ത​ന്നെ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. ബുധനാഴ്ചയും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമായും വൈകീട്ട് മിന്നലും ഉണ്ടായി.

    TAGS:Gulf Newsqatar​Heavy Rain
    News Summary - Heavy rain will continue
    Similar News
    Next Story
