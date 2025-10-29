Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    29 Oct 2025 9:55 AM IST
    29 Oct 2025 9:55 AM IST

    ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഹാ​ർ​ട്ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    സി.​ഐ.​സി​യും ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പ് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ണ​യാ​യി
    ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഹാ​ർ​ട്ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    സി.​ഐ.​സി​യും ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ഹാ​ർ​ട്ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഹ​മ​ദ് ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ഞ്ചാ​മ​ത് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ​ക്ക് തു​ണ​യാ​യി. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ -ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പ്. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​രാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്.



    ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ഹാ​ർ​ട്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളും ക്യാ​മ്പി​ൽ സേ​വ​ന​നി​ര​ത​രാ​യി.

    ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​നി​അ​മ, ല​മാ സു​ഹ്ദി അ​ബു​ഖ​ലീ​ൽ, റ​ഗ്ദ ഹ​മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​അ​സ്മ​ർ, അ​ഹ​മ​ദ് അ​ൽ​മാ​ലി​കി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ​ഇ​മാ​ദി, ഡോ. ​ശൈ​ഖ് അ​ഹ​മ​ദ് അ​ബു​ൽ മാ​ലി, ഡോ. ​ബാ​സിം അ​ൽ​ബി​സ്ര, ഡോ. ​ഉ​മ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഡോ. ​ഫാ​ദി ഖ​സാ​ൽ, ഡോ. ​ഫ​ത്ഹി അ​ഹ​മ​ദ്, ഡോ. ​സ്മി​ത അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സി.​ഐ.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ കീ​ഴി​ശ്ശേ​രി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ലാ​ൽ ഹ​രി​പ്പാ​ട്, കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി​യം​ഗം നൗ​ഫ​ൽ പാ​ലേ​രി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ എം.​എം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ അ​വ​ബോ​ധ​വും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ ഫ​ലം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫു​ക​ൾ​ക്കും വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    X