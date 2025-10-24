Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന രം​ഗം:...
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 7:33 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന രം​ഗം: ഫോ​ബ്‌​സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ലു​ങ്ക​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ബീ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഗ്രൂ​പ് സ്ഥാ​പ​ക​നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ണ്
    ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന രം​ഗം: ഫോ​ബ്‌​സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ലു​ങ്ക​ൽ
    cancel
    camera_alt

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ലു​ങ്ക​ൽ

    Listen to this Article

    ദോഹ: അബീര്‍ മെഡിക്കല്‍ ഗ്രൂപ് സ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റുമായ ആലുങ്കല്‍ മുഹമ്മദിന് ഫോബ്‌സ് മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് അംഗീകാരം. '2025ലെ മികച്ച ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ നേതാക്കള്‍: സ്ഥാപകരും ഓഹരി ഉടമകളും’ എന്ന പട്ടികയിലാണ് ആലുങ്കല്‍ മുഹമ്മദ് സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. മേഖലയിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ രംഗത്തിന് പുതിയ നിര്‍വചനം നല്‍കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ വക്താക്കളായ എക്‌സിക്യൂട്ടിവുകള്‍, കമ്പനി സ്ഥാപകര്‍, ഓഹരി ഉടമകള്‍ എന്നിവരെ ആദരിക്കുന്നതാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഫോബ്‌സ് മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ഹെല്‍ത്ത്‌കെയര്‍ ലീഡേഴ്‌സ് പട്ടിക.

    ആരോഗ്യരംഗത്ത് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും നേതൃഗുണവും പ്രകടിപ്പിച്ച് മേഖലയെ പുതിയ ദിശകളിലേക്ക് നയിച്ചവരെയാണ് പട്ടികയിലൂടെ ആദരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ദീർഘകാല സ്വാധീനവും നവീകരണത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും പരിഗണിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് ആലുങ്കലിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.

    മികച്ച ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ആലുങ്കല്‍ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയും അബീര്‍ ഗ്രൂപ്പിന് അദ്ദേഹം നല്‍കുന്ന വളര്‍ച്ചയുടെയും പരിവര്‍ത്തനത്തിന്റെയും മുഖവുമാണ് സുപ്രധാനമായ അംഗീകാരത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് അബീര്‍ ഗ്രൂപ് പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

    ഗൾഫ് മേഖലയും ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ, മെഡിക്കൽ സെന്ററുകൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് യൂനിറ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗികൾക്ക് പരിചരണം നൽകുകയാണ് അബീർ ഗ്രൂപ്.

    “ഫോബ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ഈ അംഗീകാരം അബീർ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിനും ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ടീമിനും അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണെന്നും ഗുണമേന്മയുള്ള ആരോഗ്യസേവനം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തെ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും മുഹമ്മദ് ആലുങ്കൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ”

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:forbesmiddle easthealthcare
    News Summary - Healthcare Sector: Muhammad Alunkhal on Forbes Middle East List
    Similar News
    Next Story
    X