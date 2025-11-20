Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ; സു​ഡാ​നി​ലെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ

    അ​ഫാ​ത്ത് ഐ.​ഡി.​പി ക്യാ​മ്പി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ; സു​ഡാ​നി​ലെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ
    അ​ഫാ​ത്ത് ഐ.​ഡി.​പി ക്യാ​മ്പി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക്

    ദോ​ഹ: സു​ഡാ​നി​ലെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. വ​ട​ക്ക​ൻ ദാ​ർ​ഫൂ​ർ, കൊ​ർ​ദോ​ഫാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി അ​ൽ ദ​ബ്ബ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര മാ​നു​ഷി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ​ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​ഫാ​ത്ത് ഐ.​ഡി.​പി ക്യാ​മ്പി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ​യും സേ​വ​നം ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തും. സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക്ലി​നി​ക്കി​നെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് റ​ഫ​റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ അ​ൽ-​ദ​ബ്ബ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി, ഫാ​ർ​മ​സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഏ​ക​ദേ​ശം 95,000 അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ​രോ​ഗി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​തി​വാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ളു​പ്പം എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ക്ലി​നി​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും മ​രു​ന്നു​ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, മാ​ന​സി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്തു​ണ ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    നേ​ര​ത്തേ, ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ഫി​സ് ഹെ​ഡ് ഡോ. ​സ​ലി​ഹ് ദാ​ക്കി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും അ​വി​ട​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ഏ​കോ​പ​ന യോ​ഗം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ​ഗ​നി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീ​മും മ​റ്റ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ, മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ​ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Health security; Qatar's intervention for refugees in Sudan
