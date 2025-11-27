Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    27 Nov 2025 2:03 PM IST
    27 Nov 2025 2:03 PM IST

    ആരോഗ്യ പ്രശ്നം: വേടന്റെ ദോഹയിലെ പരിപാടി മാറ്റിവെച്ചു

    Rapper Vedan
    റാപ്പർ വേടൻ
    ദോഹ: ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നത്തെതുടർന്ന് റാപ്പർ വേടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദോഹയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനിരുന്ന പരിപാടി മാറ്റിവെച്ചു. ദുബൈയിൽ പരിപാടിക്കെത്തിയ വേടന് പനി അനുഭവപ്പെട്ടതിനെതുടർന്ന് മെഡിക്കൽ ടീം വിശ്രമം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

    നിലവിൽ തീവ്രപരിചണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം, അനാരോഗ്യത്തെതുടർന്ന് നവംബർ 28ന് ദോഹയിലെ ഏഷ്യൻ ടൗണിൽ നടക്കാനിരുന്ന പരിപാടി മാറ്റിവെച്ചതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ 12ലേക്കാണ് നിലവിൽ പരിപാടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

