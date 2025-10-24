Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 7:12 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ ക്യാ​മ്പും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ആ​രോ​ഗ്യ ക്യാ​മ്പും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ചെ​ന്നൈ മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ലു​മ്നി ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ

    ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ചെ​ന്നൈ മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ലു​മ്നി ഖ​ത്ത​ർ, ആ​സ്റ്റ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഹി​ലാ​ൽ ശാ​ഖ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ ക്യാ​മ്പും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​മൂ​ഹാ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ബ്ല​ഡ് ഷു​ഗ​ർ, ക്രി​യാ​റ്റി​നി​ൻ, നേ​ത്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന, കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, ബി.​എം.​ഐ, ബ്ല​ഡ് പ്ര​ഷ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ആ​സ്റ്റ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ട​ത്തി.

    ആ​സ്റ്റ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഹി​ലാ​ലി​ലെ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ. ​മാ​ത്യു വി. ​ഏ​ബ്ര​ഹാം “ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം” എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി. ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, സ​ന്തു​ലി​താ​ഹാ​രം, വ്യാ​യാ​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു.

    എം.​എം.​എ അ​ലു​മ്നി ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ സി.​കെ. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​പി. ജാ​ഫ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ഡോ. ​മാ​ത്യു വി. ​ഏ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന് എം.​എം.​എ അ​ലു​മ്നി ഖ​ത്ത​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ന്നു. ആ​സ്റ്റ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഹി​ലാ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ ശ്രീ​ജു ശ​ങ്ക​ർ, ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗ​വും അ​ലു​മ്നി മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​വു​മാ​യ അ​ബ്ദു​റൗ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​ക്ക് പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കാ​ർ​ഡി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് ആ​സ്റ്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ സ​ജി​ത്ത് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ച്’ എ​ന്ന പു​തി​യ സം​രം​ഭം ഡോ. ​മാ​ത്യു വി. ​ഏ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​ബീ​ൽ പി.​എ​ൻ.​എം. അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എം.​കെ. സ​ലീ​ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വീ​ദ്, ഷ​മീ​ർ മ​ണ്ണ​റോ​ട്ട്, ത​ൻ​വീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, സാ​ലി​ഹ് വെ​ള്ളി​ശ്ശേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സിം, എ.​വി. ഷ​മീം, ഹി​ഷാം സു​ബൈ​ർ, ജി​തി​ൻ ല​ത്തീ​ഫ്, പി. ​ഷ​ഫീ​ഖ്, അ​ബ്ദു​ൽ ക​ഹാ​ർ, വി. ​ആ​ദി​ൽ, നി​ഹാ​ൽ ക​മാ​ൽ, ആ​സ്റ്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഷി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

