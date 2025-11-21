Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    21 Nov 2025 8:04 AM IST
    21 Nov 2025 8:05 AM IST

    ദോഹ കോർണിഷിൽ അയാൾ ധ്യാനനിശ്ശബ്ദതയിലാണ്

    ദോഹ കോർണിഷിൽ അയാൾ ധ്യാനനിശ്ശബ്ദതയിലാണ്
    Photo: മു​ഹ​മ്മ​ദ് സെ​യ്ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ)

    ഹോ​ബി​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ക്ഷ​മ​വേ​ണ്ട​ത് ചെ​സ് ക​ളി​ക്കാ​നാ​യാ​ണ് എ​ന്ന് പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക്ഷ​മ വേ​ണ്ട​ത് ആ​റ്റു​തീ​ര​ത്തും ക​ട​ൽ​ക്ക​ര​യി​ലു​മൊ​ക്കെ ചൂ​ണ്ട​യി​ട്ട് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക​ല്ലേ എ​ന്ന് പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ൽ​പ​നേ​രം കി​ട്ടി​യാ​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ സ്ക്രീ​നി​ലേ​ക്ക് തി​രി​യു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ത്ത് മീ​ൻ​ചൂ​ണ്ട​യു​മാ​യി ധ്യാ​ന​നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യി​ലി​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രാ​ൾ​ക്കെ​ങ്ങ​നെ സാ​ധി​ക്കും എ​ന്ന​ത് ഒ​രു സ​ന്ദേ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു!

    ശ​ര​ത്കാ​ല ന​വം​ബ​റി​ലെ ഒ​രു കോ​ർ​ണീ​ഷ് പു​ല​രി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ഖ​മു​ള്ള ഈ ​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ളു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ക​ട​ലോ​ര പാ​ത​യെ ഉ​ന്മേ​ഷ​ഭ​രി​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ജോ​ഗ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും, സൈ​ക്കി​ൾ ച​വി​ട്ടു​ന്ന​വ​രും ഗ്രൗ​ണ്ട് വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​മൊ​ക്കെ കോ​ർ​ണീ​ഷി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ന്നു​പെ​ട്ട​ത് ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി​പ്പ​ണി​തി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ൽ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കു ചു​റ്റും ചൂ​ണ്ട​യി​ടു​ന്ന​വ​രി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ഞാ​ൻ കൗ​തു​ക​പൂ​ർ​വം അ​വ​രെ നോ​ക്കി​നി​ന്നു. ഒ​രാ​ൾ ജ​ല​വി​താ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ഴ്ച​യെ​ത്തു​മാ​റ് മ​ട​ക്കു​ക​സേ​ര ചേ​ർ​ത്തി​ട്ട് ചൂ​ണ്ട​യി​ൽ പി​ടി​ച്ച് നേ​രി​യ ഒ​ര​ന​ക്കം പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ ധ്യാ​നി​യെ​പ്പോ​ലെ ഇ​രി​ക്കു​ന്നു. ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​തെ ഞാ​ന​ടു​ത്തു​ചെ​ന്നു. ക​സേ​ര​ക്കു​ചു​റ്റും നി​ര​വ​ധി സാ​ധ​ന​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ പ​ല​പ​ല പെ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ല ത​ര​ത്തി​ലും വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള ചൂ​ണ്ട​ക്ക​ണ്ണി​ക​ൾ, നൂ​ൽ​ച​ക്ര​ങ്ങ​ൾ, ചൂ​ണ്ട​നൂ​ലു​ക​ൾ, ക​ത്രി​ക​യും ബ്ലെ​യ്ഡും, ഞ​ണ്ടും കൊ​ഞ്ചു​മൊ​ക്കെ കൊ​ത്തി​യ​രി​ഞ്ഞ ചൂ​ണ്ട​യി​ൽ കോ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ര. ഒ​പ്പം, പാ​വം മീ​നു​ക​ളെ വീ​ഴ്ത്താ​നാ​യി മൈ​ദ​കൊ​ണ്ടു​ള്ള കു​ഞ്ഞ​ൻ അ​പ്പ​വും. സി​ഗ​റ​റ്റ് പാ​ക്ക​റ്റും ലൈ​റ്റ​റും ഒ​രു ഫ്ലാ​സ്കി​ൽ ക​ട്ട​ൻ ചാ​യ​യും ഗ്ലാ​സും ല​ഘു പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും. ശ​രി​ക്കും ഒ​രു പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത​ക്കാ​ര​ന്റെ മ​ട്ടും ഭാ​വ​വും.

    ഇ​യാ​ൾ എ​ന്താ​വും ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്? ഇ​യാ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സ് ഏ​തൊ​ക്കെ ലോ​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​വും ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്?

    കു​റെ​നേ​ര​മാ​യി​ട്ടും സ​മീ​പ​ത്തു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഞാ​ൻ പോ​കാ​തെ​യാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി. ഞാ​ൻ സ​ലാം പ​റ​ഞ്ഞു. ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​യാ​ൾ എ​ന്നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി ഞാ​ൻ ച​മ്രം​പ​ടി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    അ​യാ​ൾ ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി.

    ഈ​ജി​പ്തി​ലെ കൈ​റോ​ക്ക​ടു​ത്ത അ​ൽ​മു​നു​ഫി​യ എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ്. പേ​ര് സി​യാ​ദ് എ​ൽ സെ​യ്ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല. 11 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ദോ​ഹ​യി​ലെ ഖി​ഷ് സ്കൂ​ളി​ൽ, സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ്. അ​ധ്യാ​പ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ജീ​വി​ത​വും ഹോ​ബി​യു​മാ​ണ് മീ​ൻ​പി​ടി​ത്തം. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ചൂ​ണ്ട​യി​ട​ൽ. വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും വ​ല​വീ​ശ​ൽ.

    ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ത​ന്റെ ഗ്രാ​മാ​ന്ത​ര​ത്തെ ത​ഴു​കി​യൊ​ഴു​കു​ന്ന നൈ​ൽ ന​ദി​ക്ക​ര​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജീ​വി​ത​കാ​ല​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ചൂ​ണ്ട​യി​ട​ൽ ശീ​ലം. സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ ഭാ​ര്യാ​പി​താ​വാ​ണ് സി​യാ​ദി​നെ ചൂ​ണ്ട​യി​ടാ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട​ത് ഹോ​ബി​യാ​യി. ശീ​ല​മാ​യി. ആ​വേ​ശ​മാ​യി. ജീ​വി​താ​ഭി​ലാ​ഷ​മാ​യി.

    ഞാ​നാ​ലോ​ചി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു; ചൂ​ണ്ട​യി​ട്ട് മീ​ൻ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച, അ​വ​രു​ടെ ക്ഷ​മ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച, അ​വ​രു​ടെ അ​വ​ധാ​ന​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച എ​ന്റെ കൗ​തു​കം ക​ല​ർ​ന്ന സ​ന്ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ആ​രോ​ടെ​ങ്കി​ലും ചോ​ദി​ച്ചു​മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന​ല്ലോ! ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, ആ ​ആ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ പ്ര​പ​ഞ്ചം എ​നി​ക്കാ​യി ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​തു​പോ​ലു​ണ്ട്. ഇ​താ, കൃ​ത്യ​മാ​യ വ്യ​ക്തി​യി​ലേ​ക്ക് ഞാ​നെ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു വി​ജ്ഞാ​ന​കോ​ശ​മാ​ണ് ഈ ​മ​നു​ഷ്യ​ൻ എ​ന്ന് സം​സാ​ര​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ല​ര മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​രം ഇ​തേ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​രേ​യി​രി​പ്പാ​ണ്. ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ജ​ലം സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി ക​നി​യും. ഓ​രോ വ​ലി​യി​ലും പി​ട​ക്കും​മീ​നു​ക​ളെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ത്തും. മ​റ്റു ചി​ല​പ്പോ​ൾ, ‘സി​യാ​ദേ, നീ ​പോ​യ് വ​രൂ’ എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ട​ൽ വെ​റും കൈ​യോ​ടെ മ​ട​ക്കും. ര​ണ്ടാ​യാ​ലും സി​യാ​ദി​ന് പി​ണ​ക്ക​മി​ല്ല. കാ​ര​ണം, അ​യാ​ൾ ചൂ​ണ്ട​യി​ടു​ന്ന​ത് മീ​നി​നു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മ​ല്ല. അ​യാ​ൾ​ക്ക​തൊ​രു ധ്യാ​ന​മാ​ണ്. ത​പ​സ്സാ​ണ്. ഒ​ന്നി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ചി​ന്തി​ക്കാ​തെ മ​ന​സ്സ് ശൂ​ന്യ​മാ​ക്കി നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഒ​രു ‘സീ​റോ അ​വ​റാ​ണ്’.

    ഞാ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു: ‘ഇ​ത്ര​യും നേ​രം ഇ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ താ​ങ്ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ എ​ന്തു​ത​രം ചി​ന്ത​ക​ളാ​ണ് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്?’

    സ​ത്യ​മാ​യും അ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, ചൂ​ണ്ട​യു​മാ​യി എ​ത്ര നേ​ര​മി​രു​ന്നാ​ലും ത​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഒ​രു ചി​ന്ത​യും ക​യ​റി​വ​രാ​റി​ല്ലെ​ന്നും, വെ​ള്ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് തു​ള​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ ചൂ​ണ്ട​നൂ​ലി​നെ മാ​ത്രം നോ​ക്കി അ​ന​ങ്ങാ​ത​ങ്ങ​നെ ഇ​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്. ആ ​അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ അ​ധി​ക സ​മ​യ​വും അ​തേ നി​ശ്ച​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും മ​ന​സ്സ്.

    അ​ടു​ത്ത​നാ​ളി​ൽ ഖോ​ർ അ​ൽ ഉ​ദൈ​ദി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തു​മാ​യി ചൂ​ണ്ട​യി​ടാ​ൻ പോ​യ അ​നു​ഭ​വം അ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി​യു​മാ​യി അ​തി​രി​ടു​ന്ന അ​തി വി​ജ​ന​വും, ക​ട​ൽ മ​രൂ​ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ഗാ​ധ​ത​ക​ളി​ൽ സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ലോ​ക​ത്തെ ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ യു​നെ​സ്കോ നാ​ച്വ​റ​ൽ റി​സ​ർ​വി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​രു​ഭൂ​മി​യാ​ണ് ഇ​ൻ​ലാ​ന്റ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​സ്ഥ​ലം. പു​ല​ർ​ച്ച അ​ഞ്ചു മ​ണി​യോ​ടെ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ സി​യാ​ദ് പ​തി​ന​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട ചൂ​ണ്ട​യി​ട​ലി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് രാ​ത്രി​യോ​ടെ ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്!

    ഒ​രു സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​വാം, മീ​നു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച സി​യാ​ദി​ന്റെ സൂ​ക്ഷ്മ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ കൗ​തു​ക​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മെ ആ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്! അ​തി​ങ്ങ​നെ സം​ഗ്ര​ഹി​ക്കാം: മ​നു​ഷ്യ​നെ​പ്പോ​ലെ മീ​നു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ണ്ട് സ്ട്രെ​സ്സും സ്ട്രെ​യ്നും ഡി​പ്ര​ഷ​നു​മൊ​ക്കെ. 110 ഡെ​സി​ബെ​ൽ ശ​ക്തി​യു​ള്ള ശ​ബ്ദ​വീ​ചി​ക​ൾ ജ​ലോ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ മീ​നു​ക​ളെ​ല്ലാം കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ നാ​ടു​വി​ടും. പ​ല​തും നൊ​ടി​യി​ട​യി​ൽ ക​ട​ലി​ന്ന​ഗാ​ധ​ത​യി​ലേ​ക്ക് പി​ൻ​വാ​ങ്ങും. പ​ഠി​ച്ച ക​ള്ള​ന്മാ​രാ​ണ് മീ​നു​ക​ൾ. ത​ന്ത്ര​ശാ​ലി​ക​ൾ. ജ​ലോ​പ​രി​ത​ലം നി​ശ്ച​ല​വും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​വും തെ​ളി​ഞ്ഞ​തു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മീ​ൻ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​ക​ള​യും. കാ​ര​ണം, ‘കു​റു​ക്ക​ന്റെ ക​ണ്ണാ’​ണ് മീ​നു​ക​ൾ​ക്ക്. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മീ​നി​ന്റെ ക​ണ്ണാ​ണ് കു​റു​ക്ക​ന്. വേ​ട്ട​ക്കാ​ര​നെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ചൂ​ണ്ട​യി​ൽ കൊ​ത്താ​തെ ഒ​റ്റ മു​ങ്ങ​ലാ​ണ്! നേ​രി​യ കാ​റ്റി​ൽ ക​ട​ൽ​ജ​ലം ഇ​ള​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും മീ​ൻ കി​ട്ടു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ൾ മീ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ജ​ലോ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള കാ​ഴ്ച കു​റ​യും.

    ച​തി​യ​ൻ ച​ന്തു​വി​നെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മാ​യി ഇ​ര​കൊ​ത്തും. ദേ ​കി​ട​ക്കു​ന്നു, സി​യാ​ദി​ന്റെ ക​സേ​ര​ച്ചു​വ​ട്ടി​ലെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കാ​രി​ബാ​ഗി​ൽ. ‘ക​ല​ക്ക​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മീ​ൻ​പി​ടി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​യ​തു​ത​ന്നെ മീ​നു​ക​ളു​ടെ ഈ ‘​മ​നഃ​ശാ​സ്ത്രം’ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടാ​വ​ണം.

    മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മീ​ൻ​ല​ഭ്യ​ത കൂ​ടും. പൊ​ടി​യും കാ​റ്റു​മൊ​ക്കെ​യു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മൂ​ന്നു​കി​ലോ മീ​നൊ​ക്കെ ചൂ​ണ്ട​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ അ​ത്ര അ​ധ്വാ​ന​മോ, അ​ധി​ക​നേ​ര​മോ ഒ​ന്നും വേ​ണ്ട സി​യാ​ദി​ന്. പ​ക്ഷേ, ക​ണ്ണാ​ടി​പോ​ലെ തെ​ളി​ഞ്ഞ ജ​ലോ​പ​രി​ത​ല​മു​ള്ള നൈ​ൽ​ന​ദി​ക്ക​ര​യി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ത​പ​സ്സി​രി​ക്ക​ണം ഒ​രു ചെ​റു​മീ​നി​നെ​ക്കി​ട്ടാ​ൻ. എ​ങ്കി​ലും സി​യാ​ദ് പ്ര​ത്യാ​ശ​ഭ​രി​ത​നാ​യി നൈ​ൽ​തീ​ര​ത്തി​രി​ക്കും. കാ​ര​ണം, അ​യാ​ൾ​ക്ക് ഇ​തൊ​രു ഹോ​ബി​യാ​ണ​ല്ലോ. ആ​സ​ക്തി​യും ല​ഹ​രി​യു​മാ​ണ​ല്ലോ!

    ഹെ​മി​ങ് വേ​യു​ടെ ‘ദ ​ഓ​ൾ​ഡ് മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ദ ​സീ’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ സി​യാ​ദ് വാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​റി​യി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ക​ട​ലി​നോ​ട് മ​ല്ലി​ടു​ന്ന സാ​ന്റി​യാ​ഗോ എ​ന്ന വൃ​ദ്ധ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ​പ്പോ​ലെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും പ്ര​ത്യാ​ശ​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ് സി​യാ​ദി​ന്റെ സ്ഥാ​യീ​ഭാ​വം. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന ഹോ​ബി, ഒ​രു ധ്യാ​ന​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​മാ​യി പ​രി​ണ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യും പോ​സി​റ്റി​വ് എ​ന​ർ​ജി​യു​മാ​വാം കാ​ര​ണം.

    കൈ​റോ​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ന്റെ മ​ക​നാ​യ സി​യാ​ദി​ന് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​ക​ളോ​ടാ​ണ് എ​പ്പോ​ഴും താ​ൽ​പ​ര്യം. ചൂ​ണ്ട​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പോ​ലു​മു​ണ്ട് ഈ ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വാ​ദം. പെ​ട്ടെ​ന്ന് മീ​ൻ​കി​ട്ടു​ന്ന​തും, അ​ത്ര ശ്ര​ദ്ധ വേ​ണ്ട​തി​ല്ലാ​തെ അ​ല​സ​മാ​യി​രു​ന്ന് മീ​ൻ​പി​ടി​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ യ​ന്ത്ര​ചൂ​ണ്ട ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ ചൂ​ണ്ട​യാ​ണ് സി​യാ​ദ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ലാ​ണ് പു​ള്ളി​ക്ക് ത്രി​ല്ലു​ള്ള​ത്. നീ​ളം കൂ​ട്ടാ​വു​ന്ന​തും മ​ട​ക്കാ​വു​ന്ന​തും അ​ട​ക്കം പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചൂ​ണ്ട​ക​ൾ കൈ​യി​ലു​ണ്ട്. സ​ക​ല ഗു​ലാ​ബി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഫു​ൾ സെ​റ്റാ​യാ​ണ് വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗ​മൊ​ക്കെ എ​ങ്ങ​നെ’ എ​ന്ന് ഞാ​ൻ സി​യാ​ദി​നോ​ട് ഒ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചു​നോ​ക്കി. ഫോ​ൺ​വി​ളി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഫോ​ൺ! അ​ല്ലാ​തെ തൊ​ടാ​റി​ല്ല. കു​റ​ച്ചു​കാ​ലം മു​മ്പ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​രോ പ​റ​ഞ്ഞ​തു കേ​ട്ട് ടി​ക്ടോ​ക് ഒ​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്തു​നോ​ക്കി.

    പ​തി​യെ പ​തി​യെ താ​ൻ അ​തി​ന്റെ അ​ഡി​ക്റ്റാ​കു​ന്ന​ത് വൈ​കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും സി​യാ​ദ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ അ​ൺ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്ത് ത​ടി ര​ക്ഷി​ച്ചു. ഫോ​ണി​ൽ സ​മ​യം ക​ള​യ​രു​തെ​ന്ന് മ​ക്ക​ളോ​ട് പ​റ​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ത​നി​ക്ക് അ​തി​ന് യോ​ഗ്യ​ത വേ​ണ​മ​ല്ലോ! മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ മാ​ത്രം. ചൂ​ണ്ട​യി​ടീ​ലും വ​ല​വീ​ശ​ലു​മൊ​ക്കെ അ​വ​ർ​ക്കും ഹോ​ബി​യാ​യ​തോ​ടെ ഫോ​ൺ വേ​ണ്ടെ​ന്നാ​യി മ​ക്ക​ളും. ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 30 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള സി​മെ​യ്സ്മ ബീ​ച്ചി​ൽ ഈ​യ​ടു​ത്ത് അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ വ​ല​വീ​ശി​ക്കി​ട്ടി​യ വ​ലി​യൊ​രു ക​ട​ലാ​മ​യു​മാ​യി ആ​റു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മ​ക​ൻ യാ​സീ​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ​യും ഫോ​ട്ടോ​യു​മൊ​ക്കെ സി​യാ​ദ് എ​നി​ക്ക് കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നു. അ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ വ​ലി​യ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ!

