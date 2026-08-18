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    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 7:22 AM IST

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാം, സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാം... കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി "ഹ​യ്യു' ആ​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

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    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാം, സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാം... കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഹ​യ്യു ആ​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
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    ദോ​ഹ: കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാനെത്തുന്ന ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് പോ​യി​ന്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഹ​യ്യു (Hayyoh) ആ​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി കാ​ണു​ന്ന ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും റി​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന സ്പോ​ർ​ട്സ് ലോ​യ​ൽ​റ്റി പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​ണി​ത്.

    ആ​പ്പ് വ​ഴി ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങാ​നും മ​ത്സ​രം ശേ​ഷം സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടാം. കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടാ​നും അ​വ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഓ​രോ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ട​യ​ർ പോ​യി​ന്റ് (ടി.​പി) ല​ഭി​ക്കും. ഇ​ത് അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വാ​രം നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കും. സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച ഓ​രോ മ​ത്സ​ര​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നും 1,000 ഹ​യ്യു പോ​യ​ന്റു​ക​ളും (എ​ച്ച്.​പി) ല​ഭി​ക്കും. ഹ​യ്യു റി​വാ​ർ​ഡ്സ് കാ​റ്റ​ലോ​ഗ് ഈ ​പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ വഴി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.

    ഭ​ക്ഷ​ണ -പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ബ്യൂ​ട്ടി ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​നെ​സ്, വി​നോ​ദം, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടീ​വ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ആ​പ്പി​ലെ റി​വാ​ർ​ഡ് കാ​റ്റ​ലോ​ഗ്. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ ആ​ശ്രി​ത​രെ​യും ചേ​ർ​ക്കാം.

    ട​യ​ർ പോ​യി​ന്റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​നോ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യി​ല്ല.പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ടി​ക്ക​റ്റ് അ​വ​രു​ടെ ഹ​യ്യു അ​ക്കൗ​ണ്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​ണം. മ​ത്സ​രം ക​ണ്ട​താ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ക്ര​ഡി​റ്റാ​കും. ​ഗൂ​​ഗ്ൾ പ്ലേ, ​ആ​പ്പ് സ്റ്റോ​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ആ​പ്പ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ആ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ സാ​ധു​വാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ഐ.​ഡി ന​ൽ​കി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം.

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    TAGS:qatar​Mobile App LaunchedSports Lovers
    News Summary - Watch matches, win prizes... "Hayyu" app launched for sports lovers
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