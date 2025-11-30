Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightജി.​സി.​സി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 1:09 PM IST

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഹ​യ്യ വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഹ​യ്യ വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു
    cancel

    ​ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്നി​നും ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജി.​സി.​സി റെ​സി​ഡ​ൻ​സി​ന് ഹ​യ്യ വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പ്ര​വേ​ശ​ന മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​നാ​യു​ള്ള സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ഹ​യ്യ എ 2​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ൽ മ​ൾ​ട്ടി​പ്ൾ എ​ൻ​ട്രി സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ 30 ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു ജി.​സി.​സി റെ​സി​ഡ​ൻ​സി​നാ​യു​ള്ള ഹ​യ്യ എ 2 ​വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി. ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് 30 ദി​വ​സം കൂ​ടി വി​സ നീ​ട്ടാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ മാ​റ്റ​ത്തോ​ടെ ഇ​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം ഇ​നി വേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ല. എ 2 ​വി​സ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ങ്ങാ​നും മ​ൾ​ട്ടി​പ്ൾ എ​ൻ​ട്രി​ക്കും സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. ന​വം​ബ​ർ 30ന് ​പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് അ​ട​ക്കം വി​വ​ധ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​ടു​ത്ത മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങും. ​ജി.​സി.​സി താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സീ​സ​ണി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്.

    ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഹ​യ്യ, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഇ-​വി​സ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​ണ്. ഹ​യ്യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ, തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും വി​സ അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി സു​ഗ​മ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യു​മാ​ണ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ എ1,​എ2,എ3,​എ4,എ​ഫ്1 എ​ന്നീ അ​ഞ്ച് വി​ഭാ​​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഹ​യ്യ വി​സ ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsQatargulfnewsmalayalam
    News Summary - Haya visa validity extended for those in GCC countries
    Similar News
    Next Story
    X