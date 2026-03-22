    Qatar
    Posted On
    date_range 22 March 2026 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 22 March 2026 7:08 AM IST

    സ​ന്തോ​ഷ​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ

    ഖ​ത്തരി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഒ​രു​ക്കി​യ സു​ര​ക്ഷ​വ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ വിശ്വാസികൾ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ​ ഈ​ദി​നെ വ​ര​വേ​റ്റു
    സ​ന്തോ​ഷ​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ
    വിവിധ പള്ളികളിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിനായി എത്തിയ വിശ്വാസികൾ

    ദോ​ഹ: പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹം. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ര്‍ഷാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​സ്വ​സ്ഥ​മാ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഖ​ത്ത​റി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഒ​രു​ക്കി​യ സു​ര​ക്ഷ​വ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ​യു​മാ​ണ് പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ഈ​ദി​നെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. എ​മ​ര്‍ജ​ന്‍സി അ​ല​ര്‍ട്ടു​ക​ളോ സ്‌​ഫോ​ട​ന ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്.


    സു​ര​ക്ഷാ മു​ന്‍ ക​രു​ത​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ​ദ് ഗാ​ഹു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ജു​മു​അ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പു​ല​ർ​ച്ചെ മു​ത​ൽ ത​ന്നെ പ​ള്ളി​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഈ​ദ് പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​യ്ക്കാ​യി എ​ത്തി​യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ 5.53നാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​റി​ലു​ട​നീ​ളം പെ​രു​ന്നാ​ൾ ന​മ​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    റ​മ​ദാ​നി​ൽ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത ആ​ത്മീ​യ ചൈ​ത​ന്യം ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് പെ​രു​ന്നാ​ൾ ന​മ​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു. ഇ​മാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ബ്നു അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, എ​ജുക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി മോ​സ്ക്, അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സൈ​ദ് അ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് ഇ​സ്ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ഫ​നാ​ർ) തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ഈ​ദ് ന​മ​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. പെ​രു​ന്നാ​ൾ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നു ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും ഇ​മാ​മു​മാ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വാ​സം മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ചും സു​ദൃ​ഢ​മാ​ക്കി​യും ക​രു​ത്തു​റ്റ​വ​രായി നി​ല​കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന് പെ​രു​ന്നാ​ൾ സന്ദേശങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. അ​ക്ര​മി​ക​ളു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ ചെ​റു​ക്കാുകയും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തുകയും വേണം. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെയുള്ളവർ ഈ​ദ് ന​മ​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​ക​ളി​ലും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​ക​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ആ​ലിം​ഗ​നം ചെ​യ്തും സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും പ​ര​സ്പ​രം ഈ​ദ് ആശം​സ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യു​മാ​ണ് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ചെ​റി​യ പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ന​ട​ക്കാ​റു​ള്ള സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്, കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​വ​രെ ഇ​ത്ത​വ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ണ്ട്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടും​ബ -സു​ഹൃ​ദ് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യും കോ​ർ​ണി​ഷ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലും ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് വി​നോ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലും ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട് ഈ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​കി.

    നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടിരുന്നു. ടെ​ന്റു​ക​ളി​ലോ തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​രു​ത്. അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, ഹാ​ളു​ക​ളി​ലോ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ വേ​ദി​ക​ളി​ലോ മാ​ത്ര​മേ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​വൂ എ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം നേരത്തേ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

