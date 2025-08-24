Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 10:16 AM IST

    ഹ​മീ​ദ് അ​റ​ന്തോ​ടി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ഹ​മീ​ദ് അ​റ​ന്തോ​ടി​ന് ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി മൊ​ഗ്രാ​ൽ പു​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും നി​ല​വി​ലെ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഹ​മീ​ദ് അ​റ​ന്തോ​ടി​ന് ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി മൊ​ഗ്രാ​ൽ പു​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. തു​മാ​മ​യി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ ക​ട​വ​ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ എ​രി​യാ​ൽ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​വാ​സ് ആ​സാ​ദ് ന​ഗ​ർ, റ​ഹീം ചൗ​കി, ഹ​മീ​ദ് കൊ​ടി​യ​മ്മ, റ​ഹീം ബ​ളൂ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് പ​ടി​ഞ്ഞാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ യാ​ത്ര​യ​പ്പ് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക -സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ വ​ഴി തീ​ർ​ത്ത ഹ​മീ​ദ് അ​റ​ന്തോ​ട് 37 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ സ​ഹ​ജീ​വി സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​നീ​യ മാ​തൃ​ക​യാ​യി മാ​റി. ദോ​ഹ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ബ​ല​ദി​യ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ഹ​മീ​ദ് അ​റ​ന്തോ​ട് നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്ത് ജീ​വി​തോ​പാ​ധി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്നു. ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യി മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ സ​മ​യ​വും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Gulf NewsFarewellQatar NewsKMCC qatar
