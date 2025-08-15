Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 2:32 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 2:32 PM IST

    സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ​വ​ഴി തീ​ർ​ത്ത ഹ​മീ​ദ് അ​റ​ൻ​തോ​ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ​വ​ഴി തീ​ർ​ത്ത ഹ​മീ​ദ് അ​റ​ൻ​തോ​ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു
    cancel

    ദോ​ഹ: സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്ത് സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ വ​ഴി തീ​ർ​ത്ത ഹ​മീ​ദ് അ​റ​ൻ​തോ​ട് 37 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മം കു​റി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. സ​ഹ​ജീ​വി സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​നീ​യ മാ​തൃ​ക​യാ​യി, സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്തം നീ​ട്ടി അ​ന​വ​ധി പേ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യാ​ശ പ​ക​ർ​ന്ന ഹ​മീ​ദ് അ​റ​ൻ​തോ​ട്, ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.പു​തു​താ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​മു​ഖ്യ​മു​ള്ള ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ഴി​ൽ നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വി​തോ​പാ​ധി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തും ആ​ശ്ര​യ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ദോ​ഹ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ബ​ല​ദി​യ​യു​ടെ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ഹ​മീ​ദ് അ​റ​ൻ​തോ​ട് സാ​മൂ​ഹി​ക-​സം​ഘ​ട​നാ രം​ഗ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ലൂ​ടെ സം​ഘ​ട​നാ​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം, കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ മ​ധൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ കെ.​എം.​സി.​സി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. എ​സ്‌.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ സ​മ​യ​വും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഹ​മീ​ദ് അ​റ​ൻ​തോ​ടി​ന്റെ ജീ​വി​ത രീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22ന് ​കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യും മ​ധു​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ക​മ്മി​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​റ​ൻ​തോ​ടി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expatriateGulf NewsQatar Newsreturns home
    News Summary - Hamid Aranthod returns home
    Similar News
    Next Story
    X