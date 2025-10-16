Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 8:33 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 8:33 PM IST

    പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം; ഗിന്നസ് നേട്ടവുമായി ഹമദ് തുറമുഖം

    ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാട് പുനഃസ്ഥാപന പദ്ധതിക്കുള്ള ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി
    Guinness World Records
    ഗിന്നസ് റെക്കോഡ്

    Listen to this Article

    ​ദോഹ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാട് പുനഃസ്ഥാപന പദ്ധതിക്കുള്ള ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒരു പുതിയ നാഴികക്കല്ല് കൂടി ചേർത്തുവെച്ചു ഹമദ് തുറമുഖം.

    സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യവും തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് തുറമുഖത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന തുടർച്ചയായ ​സുസ്ഥിര -പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണിത്. ഹമദ് തുറമുഖത്തിന് ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ​ഗിന്നസ് റെക്കോഡാണിത്. നേരത്തെ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ കൃത്രിമ തടം നിർമിച്ചതിനുള്ള ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു.

    36,000ത്തിലധികം കണ്ടൽ മരങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാ​ഗമായി മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുത്ത തീരദേശ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് കണ്ടൽ മരങ്ങൾ മാറ്റിയത്. കൂടാതെ, പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെയും കടൽപ്പുല്ലുകളുടെയും ശാസ്ത്രീയമായ മേൽനോട്ടവും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതും പദ്ധതിയുടെ ഭാ​ഗമാണ്. സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥക്ക് യാതൊരുവിധ ദോഷവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയായിരുന്നു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്.

    തീരപ്രദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും സമുദ്രജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിലും കാർബൺ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിലും കണ്ടൽ മരങ്ങൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ പദ്ധതി രാജ്യത്തിന്റെ ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഖത്തറിന്റെ ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നിർണായകമായ ചുവടുവയ്പ്പാണ്.

    ഈ നേട്ടം ഹമദ് തുറമുഖത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയോടുള്ള നിരന്തരമായ പ്രതിബദ്ധതയെ അടിവരയിടുന്നുവെന്നും പ്രധാന വികസന, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളിൽ പാരിസ്ഥിതിക പരിഗണനകൾ നിലനിർത്തുന്നതിൽ രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും മവാനി ഖത്തർ വിശദമാക്കി. ​ഭാവി തലമുറകൾക്കുവേണ്ടി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഖത്തർ നാഷനൽ വിഷൻ 2030ന് അനുസൃതമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നൂതനവും സുസ്ഥിരവുമായ തുറമുഖമെന്ന സ്ഥാനം ഖത്തറിന്റെ പ്രധാന കവാടമായ ഹമദ് തുറമുഖം വീണ്ടും ഉറപ്പാക്കുകയാണ്.

    TAGS:dohahamad portgulfnewsQatarQatar National Vision-2030guinness world records
