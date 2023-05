തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഹമദും

cancel camera_alt ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ങ്ങ​ളി​ലെ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ 10 വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ് രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വും ഇ​ടം നേ​ടി. ആ​ഗോ​ള ട്രാ​വ​ൽ ഡേ​റ്റ ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ഗൈ​ഡി​ന്റെ (ഒ.​എ.​ജി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി​യ പ​ത്തു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഒ​മ്പ​താം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണെ​ത്തി​യ​ത്. ഈ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ 21.47 ല​ക്ഷം സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 2019ൽ 13ാ​മ​താ​യി​രു​ന്നു ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം. ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലും യൂ​റോ​പ്പി​ലു​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്നും ആ​റ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ യൂ​റോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്നും പ​ട്ടി​ക​യി​ലി​ടം നേ​ടി. 44.84 ല​ക്ഷം സീ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി ദു​ബൈ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ന്നി​ൽ. 38.35 ല​ക്ഷം സീ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി ല​ണ്ട​നി​ലെ ഹീ​ത്രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി. ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, പാ​രി​സ് ചാ​ൾ​സ് ഡി ​ഗ​ല്ലെ, ഇ​സ്തം​ബൂ​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലെ ചാം​ഗി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, ഫ്രാ​ങ്ക്ഫ​ർ​ട്ട് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഇ​ഞ്ചി​യോ​ൺ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. മ​ഡ്രി​ഡി​ലെ അ​ഡോ​ൾ​ഫോ സു​വാ​റ​സ് ആ​ണ് പ​ത്താം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 58 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025ൽ ​മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ശേ​ഷി 70 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ക​വി​യും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ 19ാമ​ത് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ട്രാ​വ​ല​ർ ടെ​സ്റ്റ​ഡ് റീ​ഡ​ർ സ​ർ​വേ​യി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മാ​യി ഹ​മ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​



Hamad is also on the list of busiest airports