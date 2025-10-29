Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 29 Oct 2025 10:16 AM IST
    date_range 29 Oct 2025 10:16 AM IST

    മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ൽ ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​റി​ൽ ഹാ​ഫ് പേ ​ബാ​ക്ക് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ

    മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ൽ ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​റി​ൽ ഹാ​ഫ് പേ ​ബാ​ക്ക് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ
    ദോ​ഹ: മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യേ​റി​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ "ഹാ​ഫ് പേ ​ബാ​ക്ക് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ" പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഗാ​ർ​മെ​ൻ​സ്, ഫു​ട് വെ​യ​ർ, ലേ​ഡീ​സ് ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ഗ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഷോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഷോ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ റി​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 200 റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ൽ 100 റി​യാ​ലി​ന്റെ ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​ർ തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. ഗാ​ർ​മെ​ൻ​സ്, ഫു​ട് വെ​യ​ർ, ലേ​ഡീ​സ് ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ഗ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വാ​ങ്ങ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി വൗ​ച്ച​ർ റി​ഡീം ചെ​യ്യാം.

    ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 10 വ​രെ നീ​ളും. കൂ​ടാ​തെ, വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 25 വ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. മൂ​ല്യ​വു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ലെ മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​റി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സ്റ്റൈ​ലു​ക​ൾ ഷോ​പ്പ് ചെ​യ്യാ​നും ത​ൽ​ക്ഷ​ണം സ​മ്മാ​നം നേ​ടാ​നും മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

