    Qatar
    date_range 1 Sept 2025 10:44 AM IST
    date_range 1 Sept 2025 10:44 AM IST

    ഹെ​യ​ർ റി​വൈ​വ് ഇ​ന്ത്യ ദോ​ഹ​യിൽ ഇ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കും

    ഹെ​യ​ർ റി​വൈ​വ് ഇ​ന്ത്യ ദോ​ഹ​യിൽ ഇ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കും
    ഹെ​യ​ർ റി​വൈ​വ് ഇ​ന്ത്യ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദി​നേ​ശ് കു​മാ​ർ, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ സ​ലാം വാ​ണി​മേ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: ഹെ​യ​ർ റി​വൈ​വ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​തി​യ ശാ​ഖ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് നാ​ലു​മ​ണി​ക്ക് ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ൽ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ (G4S സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്ത്) ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​ൾ​ട്രാ-​മോ​ഡേ​ൺ, പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹെ​യ​ർ ഫി​ക്സി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക കേ​ന്ദ്രം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സം​തൃ​പ്തി​യും പ്ര​ക​ട​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി, നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഹെ​യ​ർ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നും പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​നും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ന്മാ​ർ ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദി​നേ​ശ് കു​മാ​ർ, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ സ​ലാം വാ​ണി​മേ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൊ​ച്ചി വൈ​റ്റി​ല​യി​ലു​ള്ള ഹെ​ഡ് ഓ​ഫി​സും ഹെ​യ​ർ ഫി​ക്സി​ങ്, ഹെ​യ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്‍ലാ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ലെ ബ്രാ​ഞ്ചു​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ, ഹെ​യ​ർ റി​വൈ​വ് ഇ​ന്ത്യ നൂ​ത​ന​ത്വം, വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ പ​രി​ച​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്. പു​തി​യ ദോ​ഹ ബ്രാ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും അ​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

