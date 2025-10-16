Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightകണ്ണീരൊപ്പാൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 8:08 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 8:08 PM IST

    കണ്ണീരൊപ്പാൻ ഹൈദോസിന്റെ കരങ്ങൾ; ലോകകപ്പ് യോ​ഗ്യതക്ക് പിന്നാലെ ഗസ്സക്ക് സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സൂപ്പർ താരം

    text_fields
    bookmark_border
    Hassan Al-Haydos
    cancel
    camera_alt

    ഹസ്സൻ അൽ ഹൈദോസ്

    Listen to this Article

    ദോഹ: ഫിഫ ലോകകപ്പിലേക്ക് യോ​ഗ്യത നേടിയ ഖത്തറിന്റെ സന്തോഷം, ​ഗസ്സയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളിലേക്കും പകർന്നു നൽകുകയാണ് ദേശീയ ടീമിന്റെ നായകനായ ഹസ്സൻ അൽ ഹൈദോസ്.

    ഗസ്സയുടെ പുനർനിർമാണത്തിനായി സ്കൂളും ജിംനേഷ്യവും നിർമിച്ച് നൽകാമെന്ന് വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹൈദോസ്. 'ഈ സന്തോഷം ദാനത്തിനുള്ള പ്രചോദനമാകട്ടെ' എന്നാണ് താരം എക്സിൽ കുറിച്ചത്. ​'സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ, ലോകമെമ്പാടും കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരൻമാരെ ഒർമിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നമ്മുടെ ഈ വിജയം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാവട്ടെ' -അ​ദ്ദേഹം പറയുന്നു.

    ഫലസ്തീൻ കഫീയ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചിത്രവും പങ്കുവെച്ചാണ് ഹൈദോസിന്റെ വികാരഭരിതമായ കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജീവിതം പുനർനിർമിക്കുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും കായികത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് സ്കൂളും ജിംനേഷ്യവും നിർമിച്ച് നൽകാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനമെന്ന് ഹൈദോസ് പറയുന്നു.

    ഈ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത ​ഗസ്സയിൽ വെടിനിർത്തൽ സാധ്യമായ സമയത്ത് തന്നെ ലഭിച്ചു എന്നത് യാദൃശ്ചികമാണ്. ​ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു പുതുജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യഥാർത്ഥ തുടക്കമാകട്ടെ ഇതെന്നും ഹൈദോസ് പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. 2019ലും 23ലും ക്യാപ്റ്റനായി ഖത്തറിന് വേണ്ടി ഏഷ്യ കപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത ഹൈദോസ് 2024ൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖാപിച്ചെങ്കിലും പുതിയ പരിശീലകൻ യൂലെൻ ലോപ്റ്റെ​ഗിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്നാണ് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഖത്തറിനായി 183 മത്സരങ്ങളിൽ ബട്ടുകെട്ടിയ താരം 41 ​ഗോളുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

    ഖത്തറിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചതും ഹൈദോസ് തന്നെയാണ്. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഖത്തർ ടീമിന് ഏറ്റവും പ്രചോദനമാകുന്നതും ഹൈദോസിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാകും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazadohaWorld cup QualificationSuperstargulfnewsHelp Gaza
    News Summary - Haidos hands are in tears; Superstar announces help for Gaza after World Cup qualification
    Similar News
    Next Story
    X