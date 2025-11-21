Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 7:38 AM IST

    ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിൽ ഇടംനേടി ഹഫ്സ

    ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിൽ ഇടംനേടി ഹഫ്സ
    ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ഹ​ഫ്സ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ

    അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    ​ദോ​ഹ: ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നൂ​റ് സെ​റ്റ് വാ​ക്കു​ക​ൾ വാ​യി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ഹ​ഫ്സ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ.

    ഒ​രു ഷീ​റ്റി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന 100 സൈ​റ്റ് വാ​ക്കു​ക​ൾ വെ​റും 27.96 സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് വാ​യി​ച്ചാ​ണ് ഹ​ഫ്സ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ആ​റു വ​യ​സ്സും നാ​ലു മാ​സ​വും പ്രാ​യ​മു​ള്ള ഹ​ഫ്സ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ഈ​വ​നി​ങ് ഷി​ഫ്റ്റ് ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.

    ഹ​ഫ്സ​യു​ടെ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. കു​ട്ടി​യു​ടെ ക​ഴി​വി​നെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കി​യ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും അ​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:newsIndia Book Of Recordsgulf
    News Summary - Hafsa enters India Book of Records
    X