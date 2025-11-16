Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഗു​രു​വാ​യൂ​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 12:01 PM IST

    ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും
    cancel
    camera_alt

    ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ-​കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ കോ​ള​ജ് ആ​ലു​മ്നി ഖ​ത്ത​ര്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ റോ​യ​ൽ ഓ​ർ​ക്കി​ഡ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത കാ​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ് സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ജാ​ഫ​ർ​ഖാ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ ഐ.​സി.​ബി.​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹാ ന​വാ​സ്ബാ​വ, അ​ലു​മ്നി അ​ഡ്വൈ​സ​റി മെം​ബ​റും മു​ൻ ഐ.​സി.​സി, ഐ.​സി.​ബി.​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ബാ​ബു​രാ​ജ്, അ​ലു​മ്നി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ, സി​മി രാം​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ലു​മ്നി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഹ​നീ​ഫ പു​ളി​ക്ക​ൽ, ന​വാ​സ്, നാ​ജി​റ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, റ​ഫീ​ഖ്, ഷ​ജി​ൽ മൂ​സ, അ​ഡ്വ. സ​ബീ​ന അ​ക്ബ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ഉ​സ്മാ​ൻ, അ​ലു​മ്നി മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ ജ​യ​നാ​രാ​യ​ൺ, യൂ​നു​സ് ഹം​സ പ​ല​യൂ​ർ, പ്ര​ദു​ഷ്, അ​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, റാ​സി​ക് ചാ​വ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ലു​മ്നി മെം​ബ​ർ ഷി​ജോ​യ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ലു​മ്നി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബു​ഷ്മോ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​ജീ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationQatar Newsfamily gatheringgulf news malayalam
    News Summary - Guruvayur Sri Krishna College Alumni Onam Celebration and Family Gathering
    Similar News
    Next Story
    X