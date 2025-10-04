Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    4 Oct 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    4 Oct 2025 2:15 PM IST

    ഗൾഫ് റെയിൽവേ പദ്ധതി; 'പ്രാദേശിക പദ്ധതികളുമായി യോജിപ്പിച്ചാണ് നടപ്പാക്കുക'

    gcc railway
    ദോഹ: ​ആറ് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഏകദേശം 2,117 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഗൾഫ് റെയിൽവേ പദ്ധതി നിർമിക്കുകയെന്ന് അബുദാബിയിൽ നടന്ന രണ്ടാമത് ഗ്ലോബൽ റെയിൽ -25 എക്‌സിബിഷൻ ആൻഡ് കോൺഗ്രസിനിടെ ഗൾഫ് റെയിൽവേ അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ എൻജിനീയർ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഫഹദ് അൽ ശബ്രാമി പറഞ്ഞു. ഓരോ രാജ്യത്തിലെയും പ്രാദേശിക പദ്ധതികളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. ​ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ തുറമുഖങ്ങളുമായും ലോജിസ്റ്റിക്സ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായും പദ്ധതി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇതിലൂടെ ചരക്കുനീക്കവും അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ യാത്രക്കാരുടെ സഞ്ചാരം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

    ​മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗതയിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുമെന്നും, അതേസമയം ചരക്ക് ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 80 -120നും ഇടയിലായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് ഗതാഗത സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും മേഖലയിലെ സുസ്ഥിര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Gulf News Qatar News GCC Railway
    News Summary - Gulf Railway project; 'To be implemented in coordination with local projects'
