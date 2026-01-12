Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    12 Jan 2026 1:23 PM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 1:23 PM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പ് ജ​നു​വ​രി 30ന്

    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പ് ജ​നു​വ​രി 30ന്
    ദോ​ഹ: കാ​യി​ക ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ഓ​ട്ട പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം -ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ’ ട്രാ​ക്കു​ണ​രു​ന്നു. വി​​ദേ​​ശി​​ക​​ളും സ്വ​​ദേ​​ശി​​ക​​ളും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ രാ​​ജ്യ​ത്തെ ഓ​​ട്ട​​ക്കാ​​ർ ആ​​വേ​​ശ​​പൂ​​ർ​​വം കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം ‘ഖ​​ത്ത​​ർ റ​​ൺ’​ ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പി​ന് ​ജ​നു​വ​രി 30ന്​ ​ആ​സ്​​പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്ക് വേ​ദി​​യാ​കും.

    ആ​​ഗോ​​ള കാ​​യി​​ക​​ഭൂ​​പ​​ട​​ത്തി​​ൽ സ​​മ്മോ​​ഹ​​ന ഇ​​ടം ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യ ഖ​​ത്ത​​റി​​ന്‍റെ കാ​യി​ക ഭൂ​​മി​​ക​​യാ​​യ ആ​സ്പ​യ​ർ പാ​​ർ​​ക്കി​​ലാ​​ണ് ഏ​ഴാം പ​​തി​​പ്പി​​ന് അ​​ര​​ങ്ങൊ​​രു​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത്. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം സ്പോ​ൺ​സ​റാ​കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ റ​ണ്ണി​ൽ ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ണ​റാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ് പ​​തി​​പ്പു​​ക​​ൾ​​ക്ക​​കം ഖ​​ത്ത​​ർ റ​​ൺ രാ​​ജ്യ​​ത്തി​​​ന്റെ കാ​​യി​​ക മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ വ​ലി​യ സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​ത​യാ​ണ് സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കി​യ​ത്. കാ​​യി​​ക പ്രേ​​മി​​ക​​ളു​​ടെ നി​​റ​​സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​വും അ​​തി​​രു​​ക​​ളി​​ല്ലാ​​ത്ത ആ​​വേ​​ശ​​വും സ​​മ​​ന്വ​​യി​​ക്കു​​ന്ന ഹ്ര​​സ്വ -​ദീ​​ർ​​ഘ ദൂ​​ര ട്രാ​​ക്കി​​ൽ ഇ​​ക്കു​​റി​​യും വി​​വി​​ധ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യി മ​​ത്സ​​രം ന​ട​ക്കും. രാ​​ജ്യ​​ത്തെ അ​​ഭി​​മാ​​ന​​ക​​ര​​മാ​​യ ക്രോ​​സ് ക​​ൺ​​ട്രി പോ​​രാ​​ട്ട​​വേ​​ദി​​ക​​ളി​​ലൊ​​ന്നാ​​യി മാ​​റി​​യ ഖ​​ത്ത​​ർ റ​​ണ്ണി​ൽ, പ്ര​​ഫ​​ഷ​​ന​​ലു​​ക​​ളും അ​​ത്‍ല​​റ്റു​​ക​​ളും വി​​വി​​ധ സ​​മൂ​​ഹ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള കാ​​യി​​ക പ്രേ​​മി​​ക​​ളും മാ​​റ്റു​​ര​​ക്കാ​​നി​​റ​​ങ്ങും.

    വി​വി​ധ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​തി​പ്പി​ൽ 65 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി എ​ണ്ണൂ​റോ​ളം അ​ത്​​ല​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ത്​​ല​റ്റു​ക​ൾ മു​ത​ൽ സ്​​ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ വ​രെ വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ, 5 കി.​മീ, 2.5 കി.​മീ, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള 800 മീ​റ്റ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​ക്ക് മി​നി കി​ഡ്സ്, ജൂ​നി​യ​ർ​ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​ണ് മ​​ത്സ​​രം. 17 മു​​ത​​ൽ മു​​ക​​ളി​​ൽ പ്രാ​​യ​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് ഓ​​പ​​ൺ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലും 40നു​​മു​​ക​​ളി​​ൽ പ്രാ​​യ​​മു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക് മാ​​സ്റ്റേ​​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കാം.

    ഖ​ത്ത​ർ റ​ണ്ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ജൂ​നി​യ​ർ, ഓ​പ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 125 റി​യാ​ലാ​ണ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്. മൂ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ ആ​റു വ​യ​സ്സു​വ​രെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മി​നി കി​ഡ്​​സി​ന്​ 75 റി​യാ​ലാ​ണ്​ ഫീ​സ്.

    താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 66742974 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ​യോ madhyamam.com /qatarrun ലൂ​ടെ​യോ വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്തോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.


