Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 12:18 PM IST

    ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം ‘ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ’ ഇ​വ​ന്റ് ലോ​ഞ്ച്

    • ഏ​ഴാ​മ​ത് ‘ഖ​​ത്ത​​ർ റ​​ൺ’ ജ​നു​വ​രി 30ന്​ ​ആ​സ്​​പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്ക് വേ​ദി​​യാ​കും
    • ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം ‘ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ’ ഇ​വ​ന്റ് ലോ​ഞ്ച്
    ​ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം ‘ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ’ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്



    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ​കാ​യി​കാ​വേ​ശ​ത്തെ ചൂ​ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച്, മ​റ്റൊ​രു കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​നു​കൂ​ടി വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ ഏ​റെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം ‘ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ’ ജ​നു​വ​രി 30ന് ​ആ​സ്പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും കാ​യി​ക സം​സ്കാ​ര​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, ഖ​ത്ത​രി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ ഒ​ന്നി​ക്കും. ഏ​ഴാ​മ​ത് ‘ഖ​​ത്ത​​ർ റ​​ൺ’​ ഇ​വ​ന്റ് ലോ​ഞ്ച് സം​സം റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ പ്രൗ​ഢ​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, സ​വോ​യ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ജെ​റി ബാ​ബു ബ​ഷീ​ർ, ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ സ​ന്ദീ​പ് ജി. ​നാ​യ​ർ, ന​ന്ദൂ​സ് സി.​ഇ.​ഒ വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ്, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം-​മീ​ഡി​യ​വ​ൺ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​സി. മു​നീ​ഷ്, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം-​മീ​ഡി​യ​വ​ൺ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​ർ ഇ. ​അ​ർ​ഷ​ദ്, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഖ​ത്ത​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​ൽ, റേ​ഡി​യോ സു​നോ ആ​ർ.​ജെ നി​സ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശി​ഷ്ഠാ​തി​ഥി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ലോ​കോ​ത്ത​ര കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യ-​ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ റ​ണി​ന് എ​ല്ലാ​വി​ധ ആ​ശം​സ​ക​ളും നേ​രു​ന്ന​താ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​ക മ​ല​യാ​ളം ദി​ന​പ​ത്ര​മാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം, മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചും നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചും വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​മാ​ർ​ജി​ച്ച ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ എ​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം-​മീ​ഡി​യ വ​ൺ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​സി. മു​നീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം എ​ണ്ണൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി, അ​തി​ന്റെ ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കും. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ മു​ത​ൽ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ വ​രെ ഒ​രേ ട്രാ​ക്കി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ റ​ണി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലാ​യി പ​രി​പാ​ടി മാ​റും. കൂ​ടാ​തെ, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ, കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം കാ​യി​ക ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാം. കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യും പ്രാ​യ​വും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് വി​വി​ധ ദൂ​ര​പ​രി​ധി​ക​ളി​ലാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​രം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രെ​യും ഒ​രേ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യി ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​കൂ​ടി​യാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പ് മാ​റും.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മി​നി കി​ഡ്​​സ്, ജൂ​നി​യ​ർ, ഓ​പ​ൺ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 66742974 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ​യോ madhyamam.com /qatarrunലൂ​ടെ​യോ വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്തോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.

