Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right'ഗൾഫ് മാധ്യമം’ഖത്തർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 7:38 AM IST

    'ഗൾഫ് മാധ്യമം’ഖത്തർ റൺ; ആവേശക്കുതിപ്പിന് ദോഹ ഒരുങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആസ്പയർ പാർക്ക് വേദിയാകും
    ഗൾഫ് മാധ്യമം’ഖത്തർ റൺ; ആവേശക്കുതിപ്പിന് ദോഹ ഒരുങ്ങി
    cancel
    camera_alt

    ഗൾഫ് മാധ്യമം’ഖത്തർ റണ്ണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ റേസ് കിറ്റ്

    വാങ്ങാനെത്തിയപ്പോൾ

    ദോ​ഹ: കാ​യി​ക ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ ഖ​ത്ത​റി​ൽ, കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’​ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങാ​ൻ ഇ​നി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. വ്യ​ത്യ​സ്ത രാ​ജ്യ​ക്കാ​രും പ​ല ഭാ​ഷ​ക​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ ഓ​ട്ട​ക്കാ​ർ... കു​ട്ടി​ക​ളും യു​വാ​ക്ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളും മു​ത​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ വ​രെ ഒ​രേ സ്റ്റാ​ർ​ട്ടി​ങ് പോ​യ​ന്റി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​യി കു​തി​ക്കു​ന്ന ‘ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ’​ഏ​ഴാം സീ​സ​ൺ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​സ്പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കും.

    രാ​വി​ലെ ആ​റു​മു​ത​ൽ ആ​സ്പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്ക് ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ ഓ​ട്ട​ക്കാ​രാ​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കും. ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്കാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​​മ്പേ സൂം​ബ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വാം​അ​പ്പ് സെ​ഷ​നു​ക​ളും ന​ട​ക്കും. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​ര​ത്തേ എ​ത്തി ത​യാ​റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    10 കി.​മീ., അ​ഞ്ച് കി.​മീ., ര​ണ്ട​ര കി.​മീ. വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​പ​ൺ, മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ര​ണ്ട​ര കി.​മീ. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മി​നി കി​ഡ്സി​ൽ 800 മീ. ​മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2020ൽ ​തു​ട​ങ്ങി ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലാ​യി ഖ​ത്ത​റി​​ലെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പി​ന് ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഓ​ട്ട​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ബി​ബ് ന​മ്പ​റും ജ​ഴ്സി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള റേ​സ് കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ഇ​ന്ന​ലെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ ഗ​ൾ​ഫ് സി​നി​മ സി​ഗ്ന​ലി​നു സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഓ​ഫി​സി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യാ​ണ് കി​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടു​വ​രെ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം തു​ട​രും. 60ലേ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ച്ച​മു​റു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamamdohaqatar runexcitement
    News Summary - 'Gulf madhyamam' Qatar Run; Doha gears up for excitement
    Similar News
    Next Story
    X