Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 1:35 PM IST

    ആ​വേ​ശം വി​ത​റാ​ൻ ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം 'ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ'; ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    ഏ​ഴാ​മ​ത് ‘ഖ​​ത്ത​​ർ റ​​ൺ’ ജ​നു​വ​രി 30ന്​ ​ആ​സ്​​പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്ക് വേ​ദി​​യാ​കും
    ആ​വേ​ശം വി​ത​റാ​ൻ ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം ‘ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ’; ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക വി​സ്മ​യം വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തു​ന്നു. ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴാ​മ​ത് ‘ഖ​​ത്ത​​ർ റ​​ൺ’​ ജ​നു​വ​രി 30ന്​ ​ആ​സ്​​പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്ക് വേ​ദി​​യാ​കും. ലോ​കോ​ത്ത​ര കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​രി​ക​ളും താ​മ​സ​ക്കാ​രും വി​ദേ​ശി​ക​ളും അ​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​രെ​യാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം എ​ണ്ണൂ​റോ​ളം പേ​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ മു​ത​ൽ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ വ​രെ ഈ ​ട്രാ​ക്കി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​രും. ഖ​ത്ത​രി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ കാ​യി​ക ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാം.

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ത്​​ല​റ്റു​ക​ൾ മു​ത​ൽ സ്​​ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ വ​രെ വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി ട്രാ​ക്കി​ലി​റ​ങ്ങും. ​ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ് പ​തി​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കാ​യി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ഇ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ റ​ണി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കാ​യി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​യും കാ​യി​കാ​വേ​ശ​വും ഒ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ ഏ​ഴാ​മ​ത് പ​തി​പ്പ് പു​തു​ച​രി​ത്രം തീ​ർ​ക്കും. ​ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാം. വി​വി​ധ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി നി​ര​വ​ധി കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കാം.

    കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ​ക്ക് മി​നി കി​ഡ്സ്, ജൂ​നി​യ​ർ​ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. 17 മു​​ത​​ൽ മു​​ക​​ളി​​ൽ പ്രാ​​യ​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് ഓ​​പ​​ൺ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലും 40നു​​മു​​ക​​ളി​​ൽ പ്രാ​​യ​​മു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക് മാ​​സ്റ്റേ​​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും മാ​റ്റു​ര​ക്കാം. 10​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ, അ​ഞ്ച്​ കി.​മീ, 2.5 കി.​മീ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​ർ​ക്കും സ്​​ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും വെ​വ്വേ​റെ​യാ​ണ്​ മ​ത്സ​രം.

    ആ​സ്പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളും ത​യാ​റ​ല്ലേ... പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ റ​ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാം...​ജൂ​നി​യ​ർ, ഓ​പ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 125 റി​യാ​ലാ​ണ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്. മൂ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ ആ​റു വ​രെ വ​യ​സ്സു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മി​നി കി​ഡ്​​സി​ന്​ 75 റി​യാ​ലാ​ണ്​ ഫീ​സ്. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 66742974 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ​യോ madhyamam.com /qatarrun ലൂ​ടെ​യോ വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്തോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.

