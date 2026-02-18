ഗൾഫ് മാധ്യമം ഖത്തർ റമദാൻ ക്വിസ് 2026 ഇന്നു മുതൽtext_fields
ദോഹ: ഗൾഫ് മാധ്യമം ഖത്തർ വായനക്കാർക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'മിസ്റ്റർ ലൈറ്റ് -റമദാൻ ക്വിസ് 2026' ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. റമദാനിലെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വീതം 'ഗൾഫ് മാധ്യമം' പത്രത്തിലും മാധ്യമം വെബ്സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഓരോ ദിവസത്തെയും ഉത്തരം അന്ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കണം. ചോദ്യത്തോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തോ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെയോ ഉത്തരം അയക്കാവുന്നതാണ്. ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയും ചോദ്യങ്ങൾ വഴിയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ അയക്കാം.
ഖത്തറിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുള്ളത്. ശരിയായ ഉത്തരം അയക്കുന്നവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിജയികളുടെ വിവരങ്ങൾ 'ഗൾഫ് മാധ്യമം' പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. റമദാൻ നാളുകളിൽ അറിവ് പകരുന്നതിനൊപ്പം നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനും ക്വിസ് മത്സരത്തിലൂടെ വായനക്കാർക്ക് അവസരമൊരുങ്ങും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register