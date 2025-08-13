Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഗ​ൾ​ഫ് ഹാ​ർ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 17ാമ​ത് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ന​വം​ബ​റി​ൽ

    ഗ​ൾ​ഫ് ഹാ​ർ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 17ാമ​ത് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ന​വം​ബ​റി​ൽ
    ദോ​ഹ: ഗ​ൾ​ഫ് ഹാ​ർ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ജി.​എ​ച്ച്.​എ) 17ാമ​ത് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​വം​ബ​ർ 20, 22 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഗ​ൾ​ഫ്, യൂ​റോ​പ്പ്, വ​ട​ക്കേ അ​മേ​രി​ക്ക, മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പു​രോ​ഗ​തി​ക​ളും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കും. കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സീ​നി​യ​ർ കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റും എ​ച്ച്.​എം.​സി​യു​ടെ മു​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ജി.​എ​ച്ച്.​എ​യു​ടെ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​ഹ​ജ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഹ​ജ​ർ അ​ൽ ബി​നാ​ലി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ചെ​യ്യും. പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ, നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ, മി​ക​ച്ച രീ​തി​ക​ൾ, ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ സെ​ഷ​നു​ക​ളും ന​ട​ക്കും. ഖാ​ലി​ദ് സ​യ​ന്റി​ഫി​ക്കാ​ണ് 17ാമ​ത് ഗ​ൾ​ഫ് ഹാ​ർ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സ്പോ​ൺ​സ​ർ.

    News Summary - Gulf Heart Association 17th Conference in November
