    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 11:36 AM IST

    ഗ്രോ യുവർ ഗ്രീൻ ഫുഡ് കമ്യൂണൽ ഫാർമിങ് സീസൺ -3 തുടക്കം

    തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ന്റെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ക്യു​ഗെ​റ്റി​ന്റെ ഗ്രൗ ​യു​വ​ർ ഗ്രീ​ൻ ഫു​ഡ് ക​മ്യൂ​ണ​ൽ ഫാ​മി​ങ് സീ​സ​ൺ-3 തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നി​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ന്റെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ക്യു​ഗെ​റ്റ് 2023ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഹ​രി​ത സം​രം​ഭ​മാ​ണ് ഗ്രോ ​യു​വ​ർ ഗ്രീ​ൻ ഫു​ഡ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക്യു​ഗെ​റ്റ് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ക​മ്യൂ​ണ​ൽ ഫാ​മി​ങ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി മൂ​ലം സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പൊ​തു ഇ​ടം ഒ​രു​ക്കി അ​വി​ടെ ജൈ​വ​കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് സം​രം​ഭം.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും സ​ഹ​ക​ര​ണം കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഗ്രൗ ​യു​വ​ർ ഗ്രീ​ൻ ഫു​ഡ് കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ 300 കി​ലോ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​നാ​യി. എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ കൃ​ഷി​യി​ടം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ൺ ഇ.​ജെ., ന​ന്ദ​ന​ൻ, ഹ​സീ​ബ്, പ്ര​ദോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ ഇ​ൽ​ഹാം, ജു​വാ​ൻ, ഇ​ഹ്സാ​ൻ, ഇ​മാ​ൻ, നി​വേ​ദ്യ എ​ന്നി​വ​ർ തൈ​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു.

    ഗ്രൗ ​യു​വ​ർ ഗ്രീ​ൻ ഫു​ഡ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ പ്രി​യ ജോ​ൺ​സ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജാ​സ്മി​ൻ ജോ​ൺ, പ്രീ​ത ന​ന്ദ​ന​ൻ, ലൗ​ബി​ൻ, ഹാ​രി​സ്, റോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ഷാ​ഫി, ഫാ​ത്തി​മ റം​സീ​ന, സ​ലിം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ച് 150ലേ​റെ ചെ​ടി​ക​ളാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട്ട​ത്.

    TAGS:Gulf NewsQatar NewsFarming
    News Summary - Grow Your Green Food Communal Farming Season -3 begins
