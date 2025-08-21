ഗ്രീൻടീൻസ് വെക്കേഷൻ ക്യാമ്പ് ശ്രദ്ധേയമായിtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ കെ.എം.സി.സിയുടെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ ഗ്രീൻ ടീൻസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായി നടത്തിയ വെക്കേഷൻ ക്യാമ്പ് ശ്രദ്ധേയമായി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ വിവിധ സെഷനുകളിലായി നിരവധി കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു.സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രതിജ്ഞയോടെ ആരംഭിച്ച പരിപാടി ഖത്തർ കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലിം നാലകത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വേൾഡ് കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ്.എ.എം. ബഷീർ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകി.
കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ മാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു. ക്വിസ് മാസ്റ്റർ ഷഫീർ പാലപ്പെട്ടി ക്വിസ് മത്സരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. കുട്ടികൾക്കായി വിവിധ വിജ്ഞാന വിനോദ മത്സരങ്ങൾ, ഫൺ ഗെയിംസ്, ഗ്രൂപ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, കരാട്ടേ പരിശീലനം എന്നിവ നടത്തി. പി.ടി. ഫിറോസ്, റയീസ് വടകര, ലത്തീഫ് പാതിരപ്പറ്റ, ഷാഹിയ നാദാപുരം, അൽത്താഫ് ഷറഫ്, ബഷീർ കരിയാട്, അബ്ദുസ്സമദ് മണലൂർ, ഉബൈദ് കുയ്യാന, ഗ്രീൻ ടീൻസ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളായ മിൻഹ ഫാത്തിമ, നിംഹ അബ്ദുൽ റഫീക്ക്, ഹാദിയ അബ്ദുല്ല എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
