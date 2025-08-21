Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഗ്രീ​ൻ​ടീ​ൻ​സ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:37 AM IST

    ഗ്രീ​ൻ​ടീ​ൻ​സ് വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    vacation camp
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഗ്രീ​ൻ ടീ​ൻ​സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഗ്രീ​ൻ ടീ​ൻ​സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​തി​ജ്ഞ​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലിം നാ​ല​ക​ത്ത് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ്.​എ.​എം. ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക്വി​സ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഷ​ഫീ​ർ പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ വി​ജ്ഞാ​ന വി​നോ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഫ​ൺ ഗെ​യിം​സ്, ഗ്രൂ​പ് ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ്, ക​രാ​ട്ടേ പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്തി. പി.​ടി. ഫി​റോ​സ്, റ​യീ​സ് വ​ട​ക​ര, ല​ത്തീ​ഫ് പാ​തി​ര​പ്പ​റ്റ, ഷാ​ഹി​യ നാ​ദാ​പു​രം, അ​ൽ​ത്താ​ഫ് ഷ​റ​ഫ്, ബ​ഷീ​ർ ക​രി​യാ​ട്, അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് മ​ണ​ലൂ​ർ, ഉ​ബൈ​ദ് കു​യ്യാ​ന, ഗ്രീ​ൻ ടീ​ൻ​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മി​ൻ​ഹ ഫാ​ത്തി​മ, നിം​ഹ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഫീ​ക്ക്, ഹാ​ദി​യ അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsgreen teensQatar Newsvacation camp
    News Summary - Green Teens Vacation Camp Draws Attention
    Similar News
    Next Story
    X