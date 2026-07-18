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    Qatar
    Posted On
    date_range 18 July 2026 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 12:58 PM IST

    അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസിൽ പ്രബന്ധാവതരണം; അലിമ ബിൻത് ഹാഷിറിനെ ആദരിച്ച് ഗ്രീൻ ടീൻസ്

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    അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസിൽ പ്രബന്ധാവതരണം; അലിമ ബിൻത് ഹാഷിറിനെ ആദരിച്ച് ഗ്രീൻ ടീൻസ്
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    അ​ലി​മ ബി​ൻ​ത് ഹാ​ഷി​റി​ന് ഗ്രീ​ൻ ടീ​ൻ​സ് ആ​ദ​രം പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല എം.​എ​ൽ.​എ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സി​ങ്ക​പ്പൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ൻ​ഡോ​ർ എ​യ​ർ -2026 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് മു​ൻ​നി​ര ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ന്മാ​രു​ടെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും പ്ര​ശം​സ നേ​ടി​യ ആ​റാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി അ​ലി​മ ബി​ൻ​ത് ഹാ​ഷി​റി​ന് ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഗ്രീ​ൻ ടീ​ൻ​സ് ന​ൽ​കി​യ ഉ​പ​ഹാ​രം മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ്‌ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല എം.​എ​ൽ.​എ കൈ​മാ​റി. അ​ലി​മ​യു​ടെ വി​ജ​യ​ക്കു​തി​പ്പ് മു​ഴു​വ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​റി​വി​ന്റെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ​യും കു​തി​പ്പി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ലി​മ​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റം ഒ​ട്ടേ​റെ പു​തി​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ

    ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ്മ​ൽ ന​ബീ​ൽ, ഗ്രീ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ടി. ഫി​റോ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ഹ​ദ് കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പി.​കെ. ഹാ​ഷി​ർ, അ​ൽ​ത്താ​ഫ് ഷ​റ​ഫ്, അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, വി.​ടി. റ​ഹീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Green Teens honors Aleema bint Hashir for presenting paper at international conference
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