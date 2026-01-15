Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Jan 2026 12:08 PM IST
    15 Jan 2026 12:08 PM IST

    ഗ്രീ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഡെ​ന്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക് സൗ​ജ​ന്യ ദ​ന്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് നാളെ

    ഗ്രീ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഡെ​ന്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക് സൗ​ജ​ന്യ ദ​ന്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് നാളെ
    ​ദോ​ഹ: ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗ്രീ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഡെ​ന്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ്പൂ​ർ​ണ സൗ​ജ​ന്യ ദ​ന്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും സ്ക്രീ​നി​ങ്ങും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഏ​ഴു​വ​രെ അ​ബൂ​ഹ​മൂ​ർ അ​ൽ സ​ലാം മാ​ളി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ഗ്രീ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഡെ​ന്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കും. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ക്യാ​മ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും. സൗ​ജ​ന്യ ഡെ​ന്റ​ൽ ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഗ്രീ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഡെ​ന്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​ർ​ത്തോ​ഡോ​ണ്ടി​ക്, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് (കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ), ജ​ന​റ​ൽ ഡെ​ന്റ​ൽ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ https://forms.gle/v8uUqKbVCmbmJW9B6 ലി​ങ്കി​ലൂ​ടെ​യോ ത​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്തോ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 7076 7086, 5051 0020.

