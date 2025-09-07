Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    7 Sept 2025 4:18 PM IST
    7 Sept 2025 4:18 PM IST

    നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ൽ ജി.​ആ​ർ.​സി.​സി ‘തി​രു​വോ​ണ നി​ലാ​വ്’

    ദോ​ഹ: അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം, മാ​വേ​ലി, ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ലെ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ജി.​ആ​ർ.​സി.​സി. മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, ജി.​ആ​ർ.​സി.​സി​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​വെ​റൈ​റ്റി ഡാ​ൻ​സ് തി​രു​വാ​തി​ര, സ​ദ​സ്സി​നെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ച് ന​ഥാ​നി​യ​യു​ടെ സ്റ്റോ​റി ടെ​ല്ലി​ങ്, സ​ദ​സ്സി​നെ സം​ഗീ​ത സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി​യ ഗാ​യ​ക​രു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ജി.​ആ​ർ.​സി.​സി ‘തി​രു​വോ​ണ നി​ലാ​വ്’ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ​ഫാ​രി മാ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​സം​ഗീ​ത ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. റോ​ഷ്‌​നി ടീ​ച്ച​ർ, വി​നേ​ഷ്, സു​ബൈ​ർ, ജി.​ആ​ർ.​സി.​സി​യി​ലെ മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

