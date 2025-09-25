Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    25 Sept 2025 12:40 PM IST
    25 Sept 2025 12:40 PM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പാ​ര​ന്റ്സ് ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പാ​ര​ന്റ്സ് ഡേ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പാ​ര​ന്റ്സ് ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പാ​ര​ന്റ്സി​നെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ഫാ​ത്തി​മ ഫൈ​സ​ലി​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത​ത്തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ഗ​ത നൃ​ത്തം സ​ദ​സ്സി​നെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ, ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പാ​ര​ന്റ്സി​നു​ള്ള പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ‘റാം​പ് ആ​ൻ​ഡ് റോ​ൾ: ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ൺ ദി ​റാം​പ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പാ​ര​ന്റ്സും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ച് റാം​പി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​ത് മൂ​ന്ന് ത​ല​മു​റ​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ നി​മി​ഷ​മാ​യി. ക​ളി​യും ചി​രി​യും സ​ന്തോ​ഷ​വും പ​ക​ർ​ന്ന് പാ​സി​ങ് ബോ​ൾ, ​ല​ക്കി ഡ്രോ ​തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ദി​ത്യ പ്ര​ശാ​ന്ത് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഹെ​ഡ് ബോ​യ് ജോ​ന, ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ താ​രാ ക​മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മു​ഹ്സി​ന അ​ജ്മ​ൽ, ലി​മി മോ​ൾ, ഫെ​ൻ​സി പ​ത്രോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

