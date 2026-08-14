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    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 9:29 AM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ കാമ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം

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    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ കാമ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം
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    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ 'മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ' ക്യാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ശാ​ഖ​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ' ക്യാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, പാ​ര​മ്പ​ര്യം, ആ​ഗോ​ള സ്വീ​കാ​ര്യ​ത എ​ന്നി​വ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച വി​ല​യി​ൽ വാ​ങ്ങാ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കും.

    ക്യാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജി​യ​ണ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, സി.​ഇ.​ഒ നി​തി​ൽ, സി.​ഒ.​ഒ ഹ​രീ​ഷ്, സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ​രി​ച​ര​ണ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ​സ്, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി, മ​റ്റ് വി​വി​ധ നോ​ൺ -ഫു​ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശ്രേ​ണി​യാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ക്യാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16 വ​രെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ല്ലാ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ രു​ചി​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും വൈ​വി​ധ്യ​വും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ക്യാ​മ്പ​യി​നി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വ്വം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി മാ​നെ​ജ്മെ​ന്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:made in indiagrand mallqatar​
    News Summary - Grand Mall's Made in India campaign begins
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