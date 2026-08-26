ഗ്രാൻഡ് മാൾ റീജനൽ ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ് ചിറക്കലിന്റെ മാതാവ് നാട്ടിൽ നിര്യാതയായിtext_fields
ദോഹ: ഗ്രാൻഡ് മാൾ റീജനൽ ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ് ചിറക്കലിന്റെ മാതാവ് സൈനബ ചേലാട്ട് (89) നാട്ടിൽ നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ്: പരേതനായ ചിറക്കൽ ഉണ്ണിൻ കുട്ടി.
മറ്റു മക്കൾ: ഷരീഫ് (ഡയറക്ടർ മഞ്ഞൂര റിസോർട്ട് വയനാട് & സോൾമെഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ, മാധ്യമം മുൻ റീജനൽ മാനേജർ, മലപ്പുറം), റസാക്ക് (പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി), ജലീൽ (ഖത്തർ), ഫാറൂക് (സഫർ ട്രാവൽസ്, തിരൂർ), കദീജ, മറിയ, ജമീല. മരുമക്കൾ: റാഫി പുത്തൻ തെരു, മുഹമ്മദ് കുട്ടി തിരൂർ, അഷറഫ് മാങ്ങാട്ടിരി, ആബിദ, ജാസ്മിൻ, ഹസീന, സീനത്ത്, സുഹറ. മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നാളെ (ആഗസ്റ്റ് 26) രാവിലെ ഒമ്പതിന് തിരൂർ ചെമ്പ്ര ജുമാമസ്ജിദിൽ.
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