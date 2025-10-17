ഗ്രാൻഡ് മാൾ കുട്ടികൾക്കായി കളറിങ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഗ്രാൻഡ് മാൾ കുട്ടികൾക്കായി കളറിങ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദോഹ: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലയായ ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് കുട്ടികൾക്കായി കളറിങ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗ്രാൻഡ് മാളിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഏഷ്യൻ ടൗണിൽ നടക്കുന്ന കിഡ്സ് കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഇതുകൂടാതെ ഫേസ് പെയിന്റിങ്, ചെസ് കോമ്പിറ്റീഷൻ, ക്വിസ് കോമ്പിറ്റീഷൻ, ഫൺ ഗെയിംസ് എല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഗാർമെന്റ്സ്, ഫുഡ് നോൺ ഫുഡ്, ടോയ്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ടുകൾക്കും വൻ വിലക്കിഴിവും ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
‘ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളുടെ കലാപരമായ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയാനും അർഹരായവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഗ്രാൻഡ് മാൾ അവസരമൊരുക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ ഭാവിയെ തിളക്കമുള്ളതാക്കാൻ ഇത്തരം ചെറിയ വേദികൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രാൻഡ് മാൾ റീജനൽ ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ് ചിറക്കൽ അറിയിച്ചു.
വിദ്യാർഥികളുടെ താൽപര്യത്തെയും മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷയെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന പരിപാടികൾ തുടർന്നും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗ്രാൻഡ് മാൾ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
