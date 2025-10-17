Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 6:36 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:36 AM IST

    ഗ്രാൻഡ് മാൾ കുട്ടികൾക്കായി കളറിങ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ഗ്രാൻഡ് മാൾ കുട്ടികൾക്കായി കളറിങ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ന്റെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ആ​നി​വേ​ഴ്സ​റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കി​ഡ്സ് കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ ഫേ​സ് പെ​യി​ന്റി​ങ്, ചെ​സ് കോ​മ്പി​റ്റീ​ഷ​ൻ, ക്വി​സ് കോ​മ്പി​റ്റീ​ഷ​ൻ, ഫ​ൺ ഗെ​യിം​സ് എ​ല്ലാം ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ്, ഫു​ഡ് നോ​ൺ ഫു​ഡ്, ടോ​യ്‌​സ്, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്രോ​ഡ​ക്ടു​ക​ൾ​ക്കും വ​ൻ വി​ല​ക്കി​ഴി​വും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ ഭാ​വി​യെ തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള​താ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം ചെ​റി​യ വേ​ദി​ക​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ​യും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Grand Mall organizes coloring competition for children
