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    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 10:31 AM IST

    ഗ്രാ​​​ൻ​​​ഡ് മാ​​​ൾ മെ​​​ഗാ പ്രൊ​​​മോ​​​ഷ​​​ൻ വി​​​ജ​​​യി​​​ക​​​ളെ തെ​​​രെ​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​ത്തു

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    ഗ്രാ​​​ൻ​​​ഡ് മാ​​​ൾ മെ​​​ഗാ പ്രൊ​​​മോ​​​ഷ​​​ൻ വി​​​ജ​​​യി​​​ക​​​ളെ തെ​​​രെ​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​ത്തു
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    ഗ്രാ​​​ൻ​​​ഡ് മാ​​​ൾ മെ​​​ഗാ പ്രൊ​​​മോ​​​ഷ​​​ൻ ര​​​ണ്ടാം ഘ​​​ട്ട വി​​​ജ​​​യി​​​ക​​​ളെ തെ​​​രെ​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​ത്ത​​​പ്പോ​​​ൾ

    ദോ​​​ഹ: ഖ​​​ത്ത​​​റി​​​ലെ മു​​​ൻ​​​നി​​​ര റീ​​​ട്ടെ​​​യി​​​ൽ ശൃം​​​ഖ​​​ല​​​യാ​​​യ ഗ്രാ​​​ൻ​​​ഡ് മാ​​​ൾ ഹൈ​​​പ്പ​​​ർ​​​മാ​​​ർ​​​ക്ക​​​റ്റി​​​ന്റെ ജ​​​ന​​​പ്രി​​​യ മെ​​​ഗാ പ്രൊ​​​മോ​​​ഷ​​​നാ​​​യ കീ​​​സ് റ്റു ​​​ഹാ​​​പ്പി​​​നെ​​​സ്സ് ര​​​ണ്ടാം ഘ​​​ട്ട ഭാ​​​ഗ്യ​​​വി​​​ജ​​​യി​​​ക​​​ളെ തെ​​​രെ​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​ത്തു. ഗ്രാ​​​ൻ​​​ഡ് മാ​​​ൾ ഏ​​​ഷ്യ​​​ൻ ടൗ​​​ണി​​​ൽ ന​​​ട​​​ന്ന ച​​​ട​​​ങ്ങി​​​ൽ വാ​​​ണി​​​ജ്യ മ​​​ന്ത്രാ​​​ല​​​യ പ്ര​​​തി​​​നി​​​ധി 9 ഭാ​​​ഗ്യ​​​ശാ​​​ലി​​​ക​​​ളെ ന​​​റു​​​ക്കെ​​​ടു​​​പ്പി​​​ലൂ​​​ടെ തി​​​ര​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​ത്തു. ഗ്രാ​​​ൻ​​​ഡ് മാ​​​ൾ ഡി.​​​ജി.​​​എം സൂ​​​ര​​​ജ്, ഏ​​​രി​​​യ മാ​​​നേ​​​ജ​​​ർ ബ​​​ഷീ​​​ർ പ​​​ര​​​പ്പി​​​ൽ, പി.​​​ആ​​​ർ മാ​​​നേ​​​ജ​​​ർ സി​​​ദി​​​ഖ്, മാ​​​ർ​​​ക്ക​​​റ്റി​​​ങ് മാ​​​നേ​​​ജ​​​ർ ഷം​​​സീ​​​ർ തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ​​​വ​​​ർ സ​​​ന്നി​​​ഹി​​​ത​​​രാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു.

    8 വി​​​ജ​​​യി​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് 3,000 ഖ​​​ത്ത​​​ർ റി​​​യ​​​ൽ കാ​​​ഷ് പ്രൈ​​​സും ഒ​​​രു വി​​​ജ​​​യി​​​ക്ക് പു​​​തി​​​യ മോ​​​ഡ​​​ൽ എം.​​​ജി 5 കാ​​​റും ആ​​​ണ് സ​​​മ്മാ​​​ന​​​മാ​​​യി ല​​​ഭി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത്. ഡി​​​സം​​​ബ​​​ർ 23 വ​​​രെ നീ​​​ളു​​​ന്ന മെ​​​ഗാ പ്രൊ​​​മോ​​​ഷ​​​നി​​​ലൂ​​​ടെ ഉ​​​പ​​​ഭോ​​​ക്താ​​​ക്ക​​​ൾ​​​ക്ക് 9 എം​​​ജി 5 കാ​​​റു​​​ക​​​ൾ, 1,20,000 ഖ​​​ത്ത​​​ർ റി​​​യാ​​​ൽ കാ​​​ഷ് (40 പേ​​​ർ​​​ക്ക്), 1 വി​​​ജ​​​യി​​​ക്ക് ബ​​​മ്പ​​​ർ സ​​​മ്മാ​​​ന​​​മാ​​​യി ജെ​​​റ്റൂ​​​ർ ടി1 ​​​കാ​​​ർ എ​​​ന്നി​​​വ നേ​​​ടാ​​​നു​​​ള്ള അ​​​വ​​​സ​​​രം ഗ്രാ​​​ൻ​​​ഡ് മാ​​​ൾ ഒ​​​രു​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ട്.

    ഗ്രാ​​​ൻ​​​ഡ് ഹൈ​​​പ്പ​​​ർ​​​മാ​​​ർ​​​ക്ക​​​റ്റ് /ഗ്രാ​​​ൻ​​​ഡ് എ​​​ക്സ്പ്ര​​​സ് ഔ​​​ട്ട്ല​​​റ്റു​​​ക​​​ളി​​​ൽ നി​​​ന്നും 50 റി​​​യ​​​ലി​​​നോ അ​​​തി​​​നു മു​​​ക​​​ളി​​​ലോ ഷോ​​​പ് ചെ​​​യ്യു​​​മ്പോ​​​ൾ ല​​​ഭി​​​ക്കു​​​ന്ന റാ​​​ഫി​​​ൾ കൂ​​​പ്പ​​​ൺ പൂ​​​രി​​​പ്പി​​​ച്ചു ന​​​ൽ​​​കി മെ​​​ഗാ പ്രൊ​​​മോ​​​ഷ​​​നി​​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​​ടു​​​ക്കാം.

    ഇ​​​തി​​​നു പു​​​റ​​​മെ എ​​​ല്ലാ വി​​​ഭാ​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലു​​​മാ​​​യി നി​​​ര​​​വ​​​ധി ആ​​​നു​​​കൂ​​​ല്യ​​​ങ്ങ​​​ൾ ഗ്രാ​​​ൻ​​​ഡ് മാ​​​ൾ /ഗ്രാ​​​ൻ​​​ഡ് എ​​​ക്സ്പ്ര​​​സ്സ് ഔ​​​ട്ട് ല​​​റ്റു​​​ക​​​ളി​​​ൽ ഒ​​​രു​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ട്. ഫു​​​ഡ്, നോ​​​ൺ ഫു​​​ഡ്, ഗാ​​​ര്മെ​​​ന്റ്സ്, ഇ​​​ല​​​ക്ട്രോ​​​ണി​​​ക്സ്, ഫ്രൂ​​​ട്സ് ആ​​​ൻ​​​ഡ് വെ​​​ജി​​​റ്റ​​​ബ്ൾ​​​സ്, മൊ​​​ബൈ​​​ൽ, ഹോം ​​​അ​​​പ്ല​​​യ​​​ൻ​​​സ്, ടോ​​​യ്‌​​​സ് തു​​​ട​​​ങ്ങി എ​​​ല്ലാ വി​​​ഭാ​​​ഗ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലെ​​​യും തെ​​​രെ​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​ത്ത പ്രോ​​​ഡ​​​ക്ടു​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് പ്ര​​​ത്യേ​​​ക ഡി​​​സ്‌​​​കൗ​​​ണ്ടു​​​ക​​​ളും ല​​​ഭ്യ​​​മാ​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ട്.

    കൂ​​​ടാ​​​തെ ഗ്രാ​​​ൻ​​​ഡ് മി ​​​ലോ​​​യ​​​ൽ​​​റ്റി കാ​​​ർ​​​ഡി​​​ൽ അം​​​ഗ​​​മാ​​​കു​​​ന്ന​​​വ​​​ർ​​​ക്ക് അ​​​ധി​​​ക പോ​​​യ​​​ന്റു​​​ക​​​ളും സ്പെ​​​ഷ​​​ൽ ഡി​​​സ്‌​​​കൗ​​​ണ്ടു​​​ക​​​ളും ല​​​ഭ്യ​​​മാ​​​ണ്. മെ​​​ഗാ പ്രൊ​​​മോ​​​ഷ​​​ന്റെ മൂ​​​ന്നാം ഘ​​​ട്ട ന​​​റു​​​ക്കെ​​​ടു​​​പ്പ് സെ​​​പ്റ്റം​​​ബ​​​ർ 24നു ​​​ന​​​ട​​​ക്കും.

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    TAGS:grand mallQatar Grand Mall Hypermarketqatar​
    News Summary - Grand Mall Mega Promotion Winners Selected
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