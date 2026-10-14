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    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ 13ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

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    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ 13ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
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    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ 13ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് 13ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ, സി.​ഇ.​ഒ നി​ഥി​ൽ, സി.​ഒ.​ഒ ഹ​രീ​ഷ്, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സൂ​ര​ജ്, മു​തി​ർ​ന്ന മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 13 ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ഷോ​പ്പി​ങ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന ‘സ്പി​ൻ ദി ​വീ​ൽ’ പ്ര​മോ​ഷ​നും, സാം​സ​ങ് ഗാ​ല​ക്‌​സി S25 അ​ൾ​ട്രാ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി ‘വി​സി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും ലം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഓ​രോ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും വി​ല​ക്കി​ഴി​വു​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. “ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​വും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​ണ് ഗ്രാ​ൻ​ഡി​ന്റെ 13 വ​ർ​ഷ​ത്തെ യാ​ത്ര​യു​ടെ ക​രു​ത്തെ​ന്ന് റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്. ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളും മി​ക​ച്ച വി​ല​യും എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Grand Mall Marks 13th Anniversary with Special Celebrations
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