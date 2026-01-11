ഗ്രാൻഡ് മാൾ ജാക്പോട്ട് ജേണി മെഗാ പ്രമോഷൻtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലയായ ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ജാക്പോട്ട് ജേണി മെഗാ പ്രമോഷന്റെ ഫൈനൽ പ്രൈസ് വിതരണം ഏഷ്യൻ ടൗണിലെ ഔട്ട്ലറ്റിൽ വിപുലമായ ചടങ്ങോടെ നടന്നു. മെഗാ പ്രമോഷനിലെ 10 ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഹ്യൂണ്ടായ് വെന്യൂ കാറുകൾ സമ്മാനമായി കൈമാറി. ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സി.ഇ.ഒ നിതിൽ, ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ നദീം പാഷ, മറ്റ് സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ വിജയികൾക്ക് കാറുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറി.
2025 ജൂലൈ മൂന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 25 വരെ നീളുന്ന ‘ജാക്പോട്ട് ജേണി’ മെഗാ റാഫിൾ പ്രമോഷനിലൂടെ ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10 ഹ്യൂണ്ടായ് വെന്യൂ കാറുകളും 1,50,000 ഖത്തർ റിയാൽ മൂല്യമുള്ള കാഷ് വൗച്ചറുകളും നേടാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഖത്തറിലെ ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്, ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഔട്ട് ലെറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും 50 റിയാലോ അതിൽ കൂടുതലോ വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റാഫിൾ കൂപ്പൺ വഴിയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷവും വിശ്വാസ്യതയും നൽകുന്ന പ്രമോഷനുകൾ തുടർച്ചയായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഗ്രാൻഡ് മാളിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സി.ഇ.ഒ നിതിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി 2026 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ 24 വരെ നീളുന്ന ‘ഡ്രൈവ് യുവർ ഡ്രീം കാർ വിത്ത് ഗ്രാന്റ്’ എന്ന പുതിയ മെഗാ പ്രമോഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഷാജി എം.പി., ഉസ്മാൻ ചാലിക്കണ്ടിയിൽ, വർഗീസ് സാമുവൽ, മുഅ്മിൻ മുഹമ്മദ്, അബ്ദുൽ മുനീർ (എല്ലാവരും ഇന്ത്യ), മാൻ ബഹദൂർ താമത്ത് (നേപ്പാൾ), നീരജ് സുബ്ബ, ബിജയ് കുമാർ ചൗധരി (നേപ്പാൾ), തുസിത ഉദയ കുമാര (ശ്രീലങ്ക), അംന ഗുൽ (പാകിസ്താൻ) എന്നിവരാണ് വിജയികൾ.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഷോപ്പിങ് അനുഭവവും, ഗുണനിലവാരവും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് റീജനൽ ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ് ചിറക്കൽ പറഞ്ഞു.
