    date_range 11 Jan 2026 1:03 PM IST
    date_range 11 Jan 2026 1:03 PM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ജാ​ക്പോ​ട്ട് ജേ​ണി മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ബ്രാ​ൻ​ഡ് ന്യൂ ​ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യ് വെ​ന്യൂ കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ജാ​ക്പോ​ട്ട് ജേ​ണി മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ജാ​ക്പോ​ട്ട് ജേ​ണി മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ബ്രാ​ൻ​ഡ് ന്യൂ ​ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യ്

    വെ​ന്യൂ കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ജാ​ക്പോ​ട്ട് ജേ​ണി മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ പ്രൈ​സ് വി​ത​ര​ണം ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ലെ ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ച​ട​ങ്ങോ​ടെ ന​ട​ന്നു. മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലെ 10 ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ബ്രാ​ൻ​ഡ് ന്യൂ ​ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യ് വെ​ന്യൂ കാ​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി കൈ​മാ​റി. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ നി​തി​ൽ, ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ന​ദീം പാ​ഷ, മ​റ്റ് സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​റു​ക​ളു​ടെ താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റി.

    2025 ജൂ​ലൈ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 25 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ‘ജാ​ക്പോ​ട്ട് ജേ​ണി’ മെ​ഗാ റാ​ഫി​ൾ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 10 ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യ് വെ​ന്യൂ കാ​റു​ക​ളും 1,50,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഔ​ട്ട് ​ലെ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും 50 റി​യാ​ലോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ വ​ഴി​യാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ നി​തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 2026 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ 24 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ‘ഡ്രൈ​വ് യു​വ​ർ ഡ്രീം ​കാ​ർ വി​ത്ത് ഗ്രാ​ന്റ്’ എ​ന്ന പു​തി​യ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​വ​രും ഈ ​അ​വ​സ​രം പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഷാ​ജി എം.​പി., ഉ​സ്മാ​ൻ ചാ​ലി​ക്ക​ണ്ടി​യി​ൽ, വ​ർ​ഗീ​സ് സാ​മു​വ​ൽ, മു​അ്മി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ (എ​ല്ലാ​വ​രും ഇ​ന്ത്യ), മാ​ൻ ബ​ഹ​ദൂ​ർ താ​മ​ത്ത് (നേ​പ്പാ​ൾ), നീ​ര​ജ് സു​ബ്ബ, ബി​ജ​യ് കു​മാ​ർ ചൗ​ധ​രി (നേ​പ്പാ​ൾ), തു​സി​ത ഉ​ദ​യ കു​മാ​ര (ശ്രീ​ല​ങ്ക), അം​ന ഗു​ൽ (പാ​കി​സ്താ​ൻ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ൾ.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​വും, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Grand Mall Jackpot Journey Mega Promotion
