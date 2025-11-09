Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 7:12 AM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ‘ജാ​ക്ക്പോ​ട്ട് ജേ​ണി’ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ലാം​ഘ​ട്ട വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ‘ജാ​ക്ക്പോ​ട്ട് ജേ​ണി’ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ‘ജാ​ക്ക്പോ​ട്ട് ജേ​ണി’ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ നാ​ലാം​ഘ​ട്ട വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ജാ​ക്ക​പോ​ട്ട് ജേ​ണി’ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ നാ​ലാം​ഘ​ട്ട വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. 20 ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 2000, 1000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ടു​ത്ത ല​ക്കി ഡ്രോ ​ന​വം​ബ​ർ 27നു ​ന​ട​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ 24 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ 10 ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ ഹ്യൂ​ണ്ടാ​യ് കാ​റും 150,000 റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ /ഗ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​റും 50 റി​യ​ലി​നോ അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലോ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ വ​ഴി എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സു​താ​ര്യ​മാ​യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളും പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:journeyjackpotgrand mallmega promotion
    News Summary - Grand Mall ‘Jackpot Journey’ Mega Promotion
    Similar News
    Next Story
    X